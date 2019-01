Muñoz afirma que aniego no fue enfrentado de la mejor manera por Sedapal

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, criticó la forma en la que Sedapal manejó la emergencia ocurrida en San Juan de Lurigancho, a raíz de un aniego producto del colapso de una tubería de desagüe.

“Hay cosas que no se hicieron correctamente bien o no se previó algunas cosas y eso en su momento se tendrá que ver. La forma cómo se han enfrentado las cosas por parte de esta institución pública [Sedapal] no han sido necesariamente las mejores”, aseveró.

El burgomaestre señaló que se debe identificar el “nexo causal” del gran problema generado en San Juan de Lurigancho, ya que existen varias hipótesis, pero “para que haya verdaderos responsables hay que ver cuál es el nexo causal y quiénes generaron esa responsabilidad”.

Asimismo, Jorge Muñoz hizo hincapié en su propuesta para que la Municipalidad de Lima pueda tener “un asiento en esa mesa de directorio y voz”, debido a que el municipio, si bien conoce la realidad de la ciudad, no puede ejecutar acciones relacionadas a la ración de agua o sobre desagües.

Como se recuerda, la semana pasada, los vecinos de San Juan de Lurigancho se vieron afectados y perdieron sus pertenencias cuando aguas servidas inundaron la zona de Caja de Agua.

Cabe resaltar que, hasta la fecha, el servicio de agua no ha sido restablecido. El ministro de Defensa, José Huerta, estimó que mañana podría solucionarse este problema.