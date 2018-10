Junín: Senasa atiende 84 distritos en campaña contra la Peste Porcina

Como parte de la campaña de vacunación contra la Peste Porcina Clásica, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Senasa, informó que en lo que va del 2'18, fueron vacunados 28 mil 454 cerdos, en 84 distritos de la región Junín.

Estas actividades se desarrollan todo el año y buscan prevenir, controlar y erradicar esta enfermedad, en beneficio de criadores de cerdos.

El registro de vacunación se realizó en las provincias de Huancayo (7,791), Concepción (2,843), Jauja (5,821), Chanchamayo (6,190), Satipo (2,470), Chupaca (901), Tarma (2,125), y Yauli (313).

La peste porcina clásica, es una enfermedad viral que ataca a los cerdos no vacunados de todas las edades y causa alta mortalidad. No es una enfermedad transmisible a las personas, sin embargo, causa grandes pérdidas económicas a los pequeños productores al no disponer de animales como subsistencia.

La enfermedad figura en la lista del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

La estrategia del programa es inmunizar a los animales ubicados en áreas de riesgo como carreteras, centros de acopio, granjas porcinas, entre otras. La meta final para este año es superar los 36 mil 640 porcinos vacunados.

La vacunación es de carácter obligatorio para todos los productores de porcinos. Al vacunar a sus animales deben solicitar el Certificado Oficial de Vacunación, requisito para gestionar el Certificado Sanitario de Transito Interno para la movilización de animales.

Para los últimos tres meses del año se tiene programado vacunar a 8,186 porcinos, actividad que será reforzada con capacitaciones a los productores de la zona.

En el 2018, en la región Junín no se ha reportado algún brote de Peste Porcina Clásica.