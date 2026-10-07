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¿Qué significa el punto verde en WhatsApp?: así funcionará la lista de contactos disponibles

La herramienta de WhatsApp incluirá una barra de búsqueda para localizar contactos por nombre, número o nombre de usuario, además de opciones para organizar la lista según distintas preferencias.

WhatsApp trabaja en una función que mostrará cuáles contactos están disponibles para conversar en tiempo real, utilizando un indicador visual.
WhatsApp trabaja en una función que mostrará cuáles contactos están disponibles para conversar en tiempo real, utilizando un indicador visual.Foto: difusión/Composición LR
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WhatsApp prepara una nueva función que permitirá identificar qué contactos se encuentran disponibles para conversar en tiempo real. La herramienta, descubierta durante su desarrollo, incorporará una sección dedicada exclusivamente a los contactos y añadirá un indicador visual para reconocer a quienes estén conectados.

La nueva función todavía se encuentra en fase de desarrollo y WhatsApp no ha establecido una fecha oficial para su lanzamiento. El apartado incluirá una barra de búsqueda para encontrar personas mediante su nombre, número de teléfono o nombre de usuario, además de opciones para organizar la lista según distintas preferencias.

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WhatsApp mostrará con un punto verde a los contactos que estén conectados

La principal novedad será la incorporación de un punto verde junto a los contactos que se encuentren disponibles en ese momento. De esta manera, los usuarios podrán identificar dentro de la nueva sección quién está conectado y puede estar disponible para iniciar una conversación.

Este indicador estará condicionado por la configuración de privacidad de cada persona. Quienes hayan decidido ocultar su última conexión o su estado en línea no mostrarán el punto verde en la lista. Por ello, la ausencia del indicador no necesariamente significará que el contacto esté desconectado.

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La nueva lista de contactos permitirá buscar personas y ordenar quién aparece primero

El nuevo apartado contará con una barra de búsqueda que permitirá localizar rápidamente a cualquier contacto utilizando su nombre, número de teléfono o nombre de usuario. Esta herramienta busca concentrar en una misma sección las opciones para encontrar y revisar la disponibilidad de las personas.

Además, WhatsApp incorporará dos alternativas para organizar los contactos. La primera permitirá mostrarlos en orden alfabético, mientras que la segunda dará prioridad a quienes estén conectados para situarlos en la parte superior de la lista. Por ahora, la función continúa en desarrollo y no existe una fecha confirmada para su llegada a todos los usuarios.

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