Construye tu casa soñada con un préstamo de S/300 mil a una tasa desde 1.05 % mensual Quienes quieren terminar de construir o remodelar su vivienda ya cuentan con una opción de financiamiento. El préstamo para construcción de Prestamype ofrece montos de hasta S/2 millones, plazos de hasta 10 años y una evaluación flexible que permite calificar incluso con reporte en Infocorp.

Este financiamiento flexible permite calificar incluso con antecedentes en Infocorp. Se puede usar para comprar materiales, pagar mano de obra y cubrir costos de renovación. Foto: Difusión

Este financiamiento flexible permite calificar incluso con antecedentes en Infocorp. Se puede usar para comprar materiales, pagar mano de obra y cubrir costos de renovación. Foto: Difusión

Terminar de construir o remodelar la casa propia es una meta que muchas familias van postergando por falta de capital. Para quienes cuentan con un inmueble que puedan dejar en garantía, el préstamo para construcción de Prestamype es una alternativa que ofrece montos de hasta S/2 millones, tasas competitivas y plazos ajustados a cada proyecto. Además, su evaluación es flexible: se puede calificar incluso si la persona figura en Infocorp o no tiene historial crediticio.

Este financiamiento está pensado para comprar materiales de construcción, adquirir herramientas, pagar mano de obra y cubrir todo lo necesario para levantar o renovar el hogar según las necesidades de cada persona. Conoce más AQUÍ.

Una fintech con trayectoria

Prestamype es una de las fintech más grandes del país y es considerada por Forbes entre las 100 mejores startups del Perú. Desde 2017 ha desembolsado más de S/5 000 millones en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de numerosos micro y pequeños empresarios. Sus condiciones se adaptan a la capacidad de pago del cliente, con cuotas fijas mensuales que se pagan en la fecha pactada.

Principales beneficios del préstamo

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05 %.

desde 1.05 %. Plazos de pago desde 1 hasta 10 años, que se pueden renovar en el futuro previa evaluación.

desde 1 hasta 10 años, que se pueden renovar en el futuro previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible: no descarta a los solicitantes por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.

no descarta a los solicitantes por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: el cliente elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

el cliente elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: más de 9 años de operaciones. Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Los interesados pueden precalificar en solo unos minutos al préstamo para construcción de Prestamype AQUÍ.

Requisitos para acceder

Para precalificar al préstamo se deben cumplir estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble (casa, departamento, terreno, oficina o local comercial) para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Trujillo, Piura, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Cajamarca, Huancayo, Ica, Cañete, Chincha, Sullana, Huaraz, Abancay, San Martín, Chachapoyas, Huamanga, Santa o Utcubamba.

Debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Con el préstamo para construcción de Prestamype, terminar o remodelar la vivienda deja de ser un plan pendiente. La precalificación se realiza en minutos en la web oficial AQUÍ.

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