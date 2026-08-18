¿Dónde ganas más con S/1 000: cuentas de ahorro, plazo fijo o invirtiendo en factoring?

Las cuentas de ahorro ofrecen liquidez con baja rentabilidad, mientras que los depósitos a plazo fijo aseguran una tasa fija por tiempo definido. Foto: difusión.

Las cuentas de ahorro ofrecen liquidez con baja rentabilidad, mientras que los depósitos a plazo fijo aseguran una tasa fija por tiempo definido. Foto: difusión.

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¿Tienes S/1,000 y estás buscando una alternativa que te permita hacer crecer tus ahorros? No todas las opciones ofrecen la misma rentabilidad ni funcionan de la misma manera: cada una tiene condiciones, niveles de riesgo y grados de liquidez diferentes. Por eso, antes de elegir, es importante evaluar cuál se adapta mejor a tus objetivos y al capital que tienes disponible.

A continuación, comparamos las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo y la inversión en factoring, analizando sus principales ventajas y desventajas para que puedas tomar una decisión informada y elegir la alternativa que mejor se ajuste a tus necesidades.

¿Cómo funciona cada una?

Desde las alternativas de ahorro más tradicionales hasta opciones de inversión más modernas como el factoring, existen distintas formas de poner tu dinero a trabajar. A continuación, te explicamos cómo funciona cada una:

Cuentas de ahorro

El banco o caja te genera un pequeño rendimiento por mantener tu dinero depositado. Una de sus principales ventajas es la liquidez, ya que puedes disponer de tus fondos cuando los necesites, incluso mediante cajeros automáticos. Sin embargo, la rentabilidad suele ser baja y algunas entidades pueden cobrar comisiones o costos de mantenimiento.

Depósitos a plazo fijo

Colocas un monto determinado durante un periodo previamente establecido, que puede ser de 30 días, 3 meses, 6 meses, 1 año o más. A cambio, la entidad financiera te ofrece una tasa de interés definida desde el inicio. Por lo general, los plazos más largos pueden acceder a mejores tasas. A diferencia de una cuenta de ahorro, tu dinero queda comprometido hasta el vencimiento acordado y, durante ese periodo, la tasa se mantiene fija, por lo que no podrás beneficiarte de una eventual mejora de las tasas del mercado.

Invertir en factoring

El factoring permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas y obtener liquidez inmediata, sin tener que esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes realicen el pago. Este financiamiento se obtiene gracias a inversionistas que adquieren una parte o el total de estas facturas y, a cambio, reciben un retorno compuesto por el monto de la factura más los intereses generados.

Una de las principales ventajas para el inversionista es que el pago proviene directamente del cliente de la empresa que solicitó el factoring. Es decir, puedes recibir pagos de medianas y grandes empresas peruanas reconocidas de diversos sectores, como Alicorp, Primax, Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro y Wong, entre otras. Conoce más AQUÍ.

¿Cuál ofrece más rentabilidad?

En términos de rentabilidad, el factoring puede ofrecer un rendimiento atractivo para quienes buscan invertir. En el caso de Prestamype, esta alternativa permite alcanzar una rentabilidad de hasta 20% anual. Por ejemplo, una inversión de S/1,000 podría generar hasta S/200 de retorno en un año.

Esta rentabilidad supera a la de otras alternativas tradicionales de ahorro. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las cuentas de ahorro ofrecen una Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) máxima de 5.6%, mientras que los depósitos a plazo fijo alcanzan una tasa de hasta 5.5%. Con estas opciones, una inversión de S/1,000 generaría hasta S/56 y S/55 en intereses al año, respectivamente.

¿Cómo se maneja el riesgo?

Una de las ventajas de las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo fijo es que, en su mayoría, son ofrecidos por entidades financieras que forman parte del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). Esta cobertura protege los depósitos de los ahorristas hasta un monto máximo que actualmente alcanza los S/122,000.

Pero el factoring también cuenta con alternativas que buscan brindar mayor protección al inversionista. En esa línea, Factoring Prestamype ha lanzado recientemente “Oportunidades Protegidas Factoring”, una opción en la que las facturas seleccionadas cuentan con pago 100% garantizado. Así, los inversionistas pueden acceder a un esquema de mayor respaldo, con el potencial de obtener hasta el doble de rentabilidad que las alternativas tradicionales mencionadas, alcanzando hasta un 10% anual.

Empieza a invertir en factoring con Prestamype

Con más de 9 años de trayectoria, Factoring Prestamype cuenta actualmente con más de 17,000 inversionistas activos y ha canalizado más de S/1,900 millones en inversiones. Además, es una empresa formal que participa en CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) y se encuentra inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Si buscas una alternativa para hacer crecer tu dinero, puedes invertir en factoring a través de Prestamype y acceder a una rentabilidad de hasta 20% anual, con plazos que van desde 15 hasta 180 días. Además, puedes comenzar con un monto accesible, desde S/100 o US$25.

Otra ventaja del factoring es que puedes diversificar tu inversión en facturas de empresas reconocidas de distintos sectores económicos, ayudando a distribuir el riesgo de tu portafolio. Asimismo, las inversiones cuentan con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI, lo que brinda un mecanismo adicional de respaldo para el inversionista.

¿Listo para empezar? Ingresa a la web oficial de Prestamype AQUÍ, simula tu inversión en pocos minutos y regístrate para comenzar a generar rentabilidad a través del factoring.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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