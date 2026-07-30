Accede a un préstamo de hasta S/2 millones y págalo en 10 años
Accede al préstamo que necesitas con montos de hasta S/2 millones y plazos de hasta 10 años para pagar. En Prestamype encontrarás el préstamo con garantía hipotecaria ideal para hacer realidad tus proyectos, incluso si tu historial crediticio no es el mejor.
Acceder a un préstamo de hasta S/2 millones hoy es una alternativa para financiar proyectos sin recurrir a créditos tradicionales. Con Prestamype, puedes obtener el capital que necesitas y pagarlo hasta en 10 años, con un proceso ágil y condiciones flexibles.
Este préstamo con garantía hipotecaria puede destinarse a capital de trabajo, construcción de vivienda, pago de deudas u otros proyectos que requieran un monto elevado. Además, es posible calificar incluso si estás en Infocorp o no cuentas con historial crediticio. Conoce más AQUÍ.
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Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha pactada. Al calificar a un préstamo accedes a estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%
- Plazos de pago desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Haz realidad tus proyectos con un préstamo de hasta S/2 millones y un plazo de hasta 10 años para pagar. Solicítalo de forma rápida y sencilla desde la web oficial de Prestamype. Conoce más AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para calificar al préstamo de Prestamype debes cumplir con estos requisitos principales:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- Asimismo, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Cumples con los requisitos? Da el siguiente paso y accede a un préstamo de hasta S/2 millones, con plazos de hasta 10 años para pagar. Precalifica en solo unos minutos AQUÍ.
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Haz realidad tus proyectos con Prestamype
Con más de 9 años de experiencia, Prestamype se ha consolidado como una fintech de confianza, con procesos ágiles y un historial de más de S/2 100 millones en financiamiento otorgado, impulsando los proyectos de más de 8 000 peruanos.
Si buscas un préstamo de hasta S/2 millones con plazos de hasta 10 años para pagar, Prestamype puede ayudarte. Precalifica de forma rápida y segura a través de su web oficial.
Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
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