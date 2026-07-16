Sublime presenta su primer chocolate relleno con sabor cappuccino

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Sublime Cappuccino continúa ampliando su portafolio con el lanzamiento de Sublime Cappuccino, el primer chocolate relleno en casi 100 años de historia. La propuesta mantiene la combinación de chocolate con leche y maní que ha acompañado a generaciones de peruanos, pero con un relleno cremoso sabor cappuccino para ofrecer una nueva experiencia.

El nuevo Sublime Cappuccino busca responder a la tendencia de los consumidores atraídos por sabores innovadores y propuestas que aportan una experiencia más sensorial dentro de la categoría de chocolates.

¿Cómo es el nuevo Sublime Cappuccino?

El producto conserva la esencia del tradicional Sublime con un relleno cremoso sabor cappuccino que aporta una textura distinta y un sabor más intenso. Después de analizar diferentes conceptos y sabores, la propuesta fue llevada a una evaluación con consumidores.

"En Sublime buscamos seguir sorprendiendo a nuestros consumidores con propuestas que conecten con sus nuevas preferencias, sin perder la esencia que nos ha acompañado por generaciones. Sublime Cappuccino nace de escuchar al consumidor y de identificar una oportunidad para llevar una experiencia más sensorial e indulgente a la categoría de chocolates", señaló Pamela Reátegui, directora del negocio de Confitería de Nestlé Perú.

Entre las opciones evaluadas, el sabor cappuccino fue el favorito, ya que destacó por ofrecer una alternativa diferente y alineada con las nuevas preferencias de consumo.

¿Cuánto cuesta Sublime Cappuccino y dónde comprarlo?

Sublime Cappuccino ya se encuentra disponible a nivel nacional en bodegas, supermercados y autoservicios, con un precio sugerido de S/3.00.

Este lanzamiento llega en un momento importante para la innovación dentro de la categoría de chocolates. Según las cifras compartidas por la empresa, el mercado de chocolates en el Perú supera los S/520 millones, mientras que el consumo per cápita alcanza los 460 gramos al año, una cifra inferior a la registrada en otros países de la región como Chile y Brasil, lo que evidencia oportunidades de crecimiento.

Sublime también incorpora Crispy a su portafolio

Adicionalmente, Sublime también presentó Sublime Crispy, con una textura ligera y crujiente. Con un precio sugerido desde S/1.00, complementa la estrategia de innovación de la marca al ofrecer opciones para distintos perfiles de consumidores y diferentes momentos de consumo.

Tanto Sublime Cappuccino como Sublime Crispy ya pueden encontrarse en distintos puntos de venta a nivel nacional, ampliando las alternativas para quienes buscan nuevos sabores y texturas dentro de la categoría de chocolates.

[PUBLIRREPORTAJE]