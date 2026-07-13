¿El estrés laboral afecta al cerebro? Lo explica una maestría en neurociencias

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El estrés laboral se ha convertido en una de las principales causas de agotamiento físico y mental. Las exigencias del día a día y la dificultad para desconectarse del trabajo afectan no solo el estado de ánimo, sino también el funcionamiento del cerebro. Comprender estos procesos es uno de los enfoques de una maestría en neurociencias.

“El estrés afecta directamente nuestra capacidad de concentración y nuestras reacciones emocionales, pero la investigación también ha identificado redes neuronales, como el sistema límbico-cortical, que, con el entrenamiento adecuado, permiten una mejor adaptación y recuperación", explica la Dra. Karina Verónica Chuquizutta Benavides, neuropsicóloga y docente de la Maestría en Neurociencias Aplicadas de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB).

¿Cómo afecta el estrés laboral al cerebro?

Tener estrés por un largo tiempo puede alterar el funcionamiento de regiones cerebrales encargadas de la regulación emocional, el aprendizaje y la capacidad para resolver problemas. Al no gestionarlas correctamente, se enfrentan a:

dificultad para concentrarse,

irritabilidad,

fatiga mental,

problemas para descansar.

“Prácticas como el mindfulness, la actividad física, la autocompasión y la neuroeducación han demostrado contribuir a una mejor regulación emocional y reducir los efectos del estrés”, sostiene la Dra. Chuquizutta.

A ello se suman herramientas y programas basados en la neurociencia que permiten entrenar habilidades metacognitivas para afrontar situaciones de presión en tiempo real.

¿Qué aporta la neurociencia al bienestar y al liderazgo?

Los aportes de la neurociencia van mucho más allá del manejo del estrés. Su integración en la conducta humana está cambiando los entornos laborales, promoviendo un bienestar integral y una mayor productividad.

Conceptos como el neuroliderazgo promueven ambientes de trabajo donde la inteligencia emocional, aprendizaje continuo y atención plena fortalecen competencias como la toma de decisiones, resolución de conflictos y colaboración.

“A esto se suma el rol vital de la actividad física; breves pausas activas durante la jornada laboral regulan el sistema nervioso autónomo, mientras que disciplinas como el yoga y el tai chi trabajan directamente sobre el bienestar psicofísico con beneficios demostrados para todas las edades”, añade la especialista.

El neuroliderazgo y las herramientas basadas en la neurociencia promueven el bienestar en el entorno laboral. Foto: Envato.

¿Por qué estudiar una maestría en neurociencias?

Comprender el funcionamiento del cerebro ha impulsado la demanda de profesionales capaces de aplicar estos conocimientos en salud, educación, investigación y gestión organizacional.

Estudiar una maestría en neurociencias refleja una oportunidad para profesionales que buscan actualizar sus conocimientos y desarrollar soluciones respaldadas por la evidencia científica.

¿Dónde estudiar una maestría en neurociencias?

La Universidad Privada San Juan Bautista ofrece la Maestría en Neurociencias Aplicadas, con una modalidad 100 % virtual y duración de un año. El programa está dirigido a médicos, psicólogos, fisioterapeutas y otros profesionales interesados en integrar la neurociencia a su práctica.

La Maestría en Neurociencias Aplicadas de la Universidad Privada San Juan Bautista mantiene actualmente abiertas sus inscripciones. Las personas interesadas pueden conocer el plan de estudios, los requisitos de admisión y las características del programa a través de los canales oficiales de la universidad.

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