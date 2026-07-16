Es falsa la imagen de una madre que mantuvo con vida a sus hijos bajo los escombros: no hay evidencia del rescate y la fotografía fue creada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha difundido una imagen que muestra a una madre rescatada junto a sus tres hijos tras permanecer 11 días bajo los escombros del terremoto en Venezuela.

LO VERDADERO:

No se encontraron registros de esta imagen en fuentes confiables ni evidencia que respalde la historia del supuesto rescate.

Un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y SynthID arrojó una alta probabilidad de que la imagen hubiera sido generada mediante inteligencia artificial.

Tras los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, comenzó a circular en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba a una madre que logró mantener con vida a sus tres hijos al alimentarlos con leche materna durante los 11 días que permanecieron bajo los escombros.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera los 109.000 ‘me gusta’, 4.500 comentarios y ha sido compartida más de 8.300 veces.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Facebook

Para verificar el origen de la imagen, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. Sin embargo, no se encontraron registros en medios de comunicación, cuentas oficiales u otras fuentes confiables que hubieran publicado previamente la fotografía o informado sobre el supuesto rescate.

La historia que acompaña a la imagen sostiene que el rescate ocurrió 11 días después del terremoto, por lo que habría tenido lugar aproximadamente el 5 de julio. Sin embargo, de acuerdo con los partes oficiales difundidos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, entre el 3 y el 13 de julio no se registró ningún rescate de sobrevivientes, lo que contradice la narrativa viral.

Parte oficial del gobierno venezolano. Foto: X

Parte oficial del gobierno venezolano. Foto: X

Además, la imagen presenta anomalías visuales compatibles con contenidos generados mediante inteligencia artificial, como deformaciones en algunas partes del cuerpo y extremidades que parecen fusionarse de manera antinatural.



Anomalías visuales de imagen viral. Foto: Facebook

Por esa razón, la imagen fue sometida a un análisis con herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados de Hive Moderation indicaron una probabilidad del 99,7% de que la imagen hubiera sido creada con IA, mientras que Sightengine estimó esa probabilidad en 99%.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Una herramienta adicional, SynthID, también indicó que 'parte de esta imagen fue editada o generada con las herramientas de inteligencia artificial de Google'. Además, detectó fallas anatómicas e inconsistencias físicas características de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, en el contexto de los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, se difundió en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba a una madre que mantuvo con vida a sus tres hijos alimentándolos con leche materna durante 11 días bajo los escombros. Sin embargo, no se encontraron registros en medios o fuentes confiables que confirmaran el supuesto rescate, y las herramientas especializadas coincidieron en que la imagen presenta una alta probabilidad de haber sido generada mediante inteligencia artificial.