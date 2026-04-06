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Deudores ya pueden acceder a préstamos: ¿Dónde solicitar uno sin ser rechazado?

¿Cansado de ser rechazado por los bancos? Precalifica al préstamo estando en Infocorp y accede a un desembolso desde S/ 15 mil.

Acceder a financiamiento ya no es un reto para quienes están en Infocorp. Fuente: Difusión.
Acceder a financiamiento ya no es un reto para quienes están en Infocorp. Fuente: Difusión.

Durante mucho tiempo, estar en Infocorp significaba, en la práctica, quedar fuera del sistema financiero. En ese contexto, acceder a préstamos u otros productos, como tarjetas de crédito, resultaba prácticamente imposible.

Hoy, esta realidad ha cambiado gracias a alternativas como los préstamos de Prestamype. ¿Por qué? Esta fintech ofrece préstamos con garantía hipotecaria en donde el factor principal de evaluación no es únicamente el historial crediticio, sino el respaldo de un inmueble que garantiza la operación. Esto permite que personas con calificación negativa en Infocorp puedan acceder a financiamiento.

En ese sentido, Prestamype ofrece préstamos con garantía hipotecaria que amplían el acceso al crédito, incluso para quienes han sido rechazados por el sistema tradicional. Al contar con un inmueble como respaldo, se puede acceder a montos más altos, mejores tasas y mayor flexibilidad en comparación con otras opciones.

A continuación, conoce en detalle los beneficios de este tipo de préstamo.

Beneficios del préstamo estando en Infocorp de Prestamype

  • Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 1.05%
  • Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
  • Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: 15 días en promedio.
  • Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
  • Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Quieres conocer más sobre los beneficios del préstamo de Prestamype? Entonces, ingresa AQUÍ.

¿Cómo calificar al préstamo de Prestamype?

El requisito principal que debes cumplir para calificar al préstamo de Prestamype es contar con una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial que puedas dejar en garantía y cumpla con las siguientes condiciones:

  • Debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
  • Debe estar ubicado en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
  • Debe estar libre de problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en la Municipalidad o los Registros Públicos.

¿Listo para recibir el préstamo que necesitas? Entonces da el siguiente paso y descubre si pre-calificas en menos de 2 minutos AQUÍ.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

[PUBLIRREPORTAJE]

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