Mes de la independencia: Accede a un préstamo para consolidar deudas y libérate de preocupaciones

Unifica tus préstamos en una sola cuota mensual y mejora tu control financiero. Foto: difusión.

Unifica tus préstamos en una sola cuota mensual y mejora tu control financiero. Foto: difusión.

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Cada Fiestas Patrias recordamos un momento que transformó la historia del Perú: la independencia. Así como un país puede iniciar una nueva etapa, también es posible hacerlo en el ámbito financiero tomando decisiones que te ayuden a recuperar el control de tu economía.

Si hoy tienes varios préstamos y cada mes debes preocuparte por distintas cuotas, tasas de interés y fechas de pago, consolidar todas tus deudas en un solo préstamo puede ser la solución que necesitas para simplificar tus finanzas y organizar mejor tu presupuesto.

Con el préstamo para consolidación de deudas de Prestamype, la fintech más grande del Perú, puedes unificar tus obligaciones financieras en una sola cuota mensual y acceder a mejores condiciones de financiamiento. Descubre si pre-calificas y da el primer paso para liberarte de la carga de múltiples deudas haciendo clic AQUÍ .

Beneficios del préstamo de Prestamype

Un préstamo para consolidación de deudas te permite reunir todas tus obligaciones en una sola cuota mensual, facilitando la administración de tus finanzas y ayudándote a mantener un mejor control de tus pagos. Además, al cumplir puntualmente con tus cuotas, también puedes fortalecer tu historial crediticio.

Con Prestamype, accedes a condiciones de financiamiento adaptadas a tu perfil para que puedas pagar con mayor tranquilidad y mejorar la organización de tu presupuesto.

Al solicitar un préstamo para consolidar tus deudas , podrás acceder a los siguientes beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/ 2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

En estas Fiestas Patrias, aprovecha la oportunidad para ordenar tus finanzas con el préstamo para consolidación de deudas de Prestamype. Unifica todas tus deudas en un solo préstamo, accede a una tasa de interés desde 1.05% mensual y disfruta de una evaluación flexible, adaptada a tu perfil. Descubre si pre-calificas en solo unos minutos haciendo clic AQUÍ .

Requisitos para acceder al préstamo

Con 9 años de experiencia en el mercado, Prestamype se ha posicionado como una de las fintech líderes en el Perú, brindando soluciones de financiamiento con procesos ágiles, simples y personalizados. Desde 2017, ha desembolsado más de S/ 2,100 millones en préstamos, impulsando el crecimiento de más de 8,000 micro y pequeños empresarios a nivel nacional.

Si estás interesado en solicitar un préstamo para consolidación de deudas , estos son los requisitos básicos para precalificar:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Asimismo, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Reúne todas tus deudas en un solo préstamo, mejora las condiciones de pago y organiza mejor tus finanzas con Prestamype. Solicita tu préstamo para consolidación de deudas desde su web oficial haciendo clic AQUÍ y da el primer paso para recuperar el control de tu economía. Este julio, somos libres, seámoslo siempre, también en nuestras finanzas.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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