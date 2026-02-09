Rokys acompaña con solidaridad y esperanza a quienes luchan contra el cáncer

En una fecha que invita a la acción y la empatía, Roky’s realizó una visita solidaria. Fuente: Difusión.

En una fecha que invita a la acción y la empatía, Roky’s realizó una visita solidaria. Fuente: Difusión.

En conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que invita a la reflexión y a la acción, Roky’s visitó y conoció las instalaciones del Albergue Frieda Heller de la Fundación Peruana de Cáncer para compartir momentos de alegría y algunos víveres para el hogar.

Durante la actividad Rokyto, interactuó con los más pequeños del albergue a través de juegos y dinámicas, creando un ambiente de cercanía que les permitió vivir un momento de distracción más allá de la rutina.

Esta acción buscó llevar un mensaje claro: ningún paciente está solo en esta lucha. A través de pequeños gestos, Roky’s quiso acompañar emocionalmente a quienes atraviesan uno de los desafíos más complejos de sus vidas.

“Esta fecha nos motiva a reflexionar y a actuar. Desde Roky’s deseamos expresar nuestro respaldo y apoyo a los pacientes que atraviesan momentos difíciles junto a las familias que los acompañan en el proceso. Continuaremos impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad”, señaló Valeria Kiyan, gerente de Marketing de la empresa.

Con esta iniciativa, Roky’s sigue realizando acciones a fin de confirmar su compromiso con la sociedad peruana, apostando por una responsabilidad social que va más allá de la ayuda material y que pone en el centro a las personas, la empatía y la esperanza.

[PUBLIRREPORTAJE]