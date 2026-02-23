UPN presenta un modelo de aprendizaje activo alineado al mercado laboral

La adaptabilidad, la capacidad para resolver problemas y el dominio de tecnologías emergentes son hoy algunas de las características más valoradas en los nuevos profesionales. La gran pregunta es: ¿cómo mantenerse actualizado en un mercado laboral en constante cambio?

De acuerdo con el informe Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup, el 70% de los empleadores enfrenta dificultades para encontrar los perfiles que necesita; esta cifra se eleva al 74% en las empresas medianas. La solución radica en formar profesionales con competencias prácticas y actuales, alineadas con las demandas del mercado.

Universidad Privada del Norte presenta nuevo modelo de aprendizaje

Frente a este escenario, la Universidad Privada del Norte (UPN) anunció la implementación de su Modelo de Aprendizaje Activo (MAA). La propuesta busca reducir la brecha entre la formación universitaria y las necesidades reales del entorno laboral, priorizando la empleabilidad desde los primeros ciclos de estudio.

“El mercado laboral ya no solo busca un título; hoy, las empresas requieren profesionales que dominen tecnologías avanzadas y tengan capacidad de resolución desde el inicio. Con este nuevo modelo, el estudiante deja de ser un receptor de información para convertirse en el protagonista de su educación, enfrentando desafíos reales que encontrará en su vida profesional”, comenta el Dr. Martin Santana, rector de UPN.

Modelo de Aprendizaje Activo: ¿Cómo funciona y qué ofrece?

El nuevo Modelo de Aprendizaje Activo se centra en situar al estudiante como protagonista de su proceso formativo, promoviendo el desarrollo de competencias profesionales a través de experiencias prácticas y retos vinculados a su futura carrera.

Para ello, toma en cuenta los siguientes pilares:

Microcertificaciones internacionales: La malla curricular ahora integra hasta 24 certificaciones y microcredenciales, tanto nacionales como internacionales. Esto permite al estudiante validar habilidades específicas para ejercer un oficio mucho antes de obtener el grado académico.

Acompañamiento con Inteligencia Artificial: La formación incluye Tutores IA disponibles 24/7 para atender consultas académicas en tiempo real y entrenar al alumno en el uso de herramientas tecnológicas que ya son el estándar en el entorno corporativo.

Flexibilidad mediante cursos modulares: El sistema permite cursar en bloques de 8 semanas, lo que facilita que el estudiante alcance avances progresivos y gestione su tiempo de manera eficiente para una futura inserción laboral.

El sistema permite cursar en bloques de 8 semanas, lo que facilita que el estudiante alcance avances progresivos y gestione su tiempo de manera eficiente para una futura inserción laboral. Metodologías de aprendizaje activo: se prioriza el aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje experiencial

Estudiantes podrán aprender de manera práctica y teórica. Fuente: Difusión.

Programa 5 + 1 para obtener el grado de magíster

Adicionalmente, se incluyó el programa 5+1, en el que el estudiante lleva cursos durante sus estudios de pregrado que luego son reconocidos por la Escuela de Posgrado y Estudios Continuos. Tras un año de estudios, obtiene el grado de magíster.

"Buscamos un entrenamiento reforzado en el que el sistema de evaluación se enfoque en el feedback constante, incentivando al alumno a alcanzar su máximo potencial mediante retos cognitivos aplicados a su profesión", añade el rector de UPN.

La UPN se preocupa por brindar educación de calidad con estándares internacionales, alineado a las actuales demandas del mercado. Cuenta con reacreditación IAC CINDA hasta el 2029 y ql QS Stars Rating System le brindó 4 estrellas a nivel institucional y el puntaje máximo de 5 estrellas en Empleabilidad, Enseñanza en Línea, Responsabilidad Social e Inclusión.

El Modelo de Aprendizaje Activo es una respuesta directa para impulsar la educación superior en el país. Con ello, las empresas contarán con profesionales más capacitados, tanto en la práctica como en la teoría.

