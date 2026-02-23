HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Publirreportajes

UPN presenta un modelo de aprendizaje activo alineado al mercado laboral

Este nuevo modelo busca alinear la formación universitaria con el mercado laboral mediante tecnología, certificaciones y aprendizaje práctico.

El nuevo Modelo de Aprendizaje Activo ofrece desafíos reales a los estudiantes. Fuente: Difusión.
El nuevo Modelo de Aprendizaje Activo ofrece desafíos reales a los estudiantes. Fuente: Difusión.

La adaptabilidad, la capacidad para resolver problemas y el dominio de tecnologías emergentes son hoy algunas de las características más valoradas en los nuevos profesionales. La gran pregunta es: ¿cómo mantenerse actualizado en un mercado laboral en constante cambio? 

De acuerdo con el informe Escasez de Talento 2025 de ManpowerGroup, el 70% de los empleadores enfrenta dificultades para encontrar los perfiles que necesita; esta cifra se eleva al 74% en las empresas medianas. La solución radica en formar profesionales con competencias prácticas y actuales, alineadas con las demandas del mercado.

Universidad Privada del Norte presenta nuevo modelo de aprendizaje

Frente a este escenario, la Universidad Privada del Norte (UPN) anunció la implementación de su Modelo de Aprendizaje Activo (MAA). La propuesta busca reducir la brecha entre la formación universitaria y las necesidades reales del entorno laboral, priorizando la empleabilidad desde los primeros ciclos de estudio.

El mercado laboral ya no solo busca un título; hoy, las empresas requieren profesionales que dominen tecnologías avanzadas y tengan capacidad de resolución desde el inicio. Con este nuevo modelo, el estudiante deja de ser un receptor de información para convertirse en el protagonista de su educación, enfrentando desafíos reales que encontrará en su vida profesional”, comenta el Dr. Martin Santana, rector de UPN.

Modelo de Aprendizaje Activo: ¿Cómo funciona y qué ofrece?

El nuevo Modelo de Aprendizaje Activo se centra en situar al estudiante como protagonista de su proceso formativo, promoviendo el desarrollo de competencias profesionales a través de experiencias prácticas y retos vinculados a su futura carrera.

Para ello, toma en cuenta los siguientes pilares:

  • Microcertificaciones internacionales: La malla curricular ahora integra hasta 24 certificaciones y microcredenciales, tanto nacionales como internacionales. Esto permite al estudiante validar habilidades específicas para ejercer un oficio mucho antes de obtener el grado académico.
  • Acompañamiento con Inteligencia Artificial: La formación incluye Tutores IA disponibles 24/7 para atender consultas académicas en tiempo real y entrenar al alumno en el uso de herramientas tecnológicas que ya son el estándar en el entorno corporativo.
  • Flexibilidad mediante cursos modulares: El sistema permite cursar en bloques de 8 semanas, lo que facilita que el estudiante alcance avances progresivos y gestione su tiempo de manera eficiente para una futura inserción laboral.
  • Metodologías de aprendizaje activo: se prioriza el aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje experiencial
<em>Estudiantes podrán aprender de manera práctica y teórica. Fuente: Difusión.</em>

Estudiantes podrán aprender de manera práctica y teórica. Fuente: Difusión.

Programa 5 + 1 para obtener el grado de magíster

Adicionalmente, se incluyó el programa 5+1, en el que el estudiante lleva cursos durante sus estudios de pregrado que luego son reconocidos por la Escuela de Posgrado y Estudios Continuos. Tras un año de estudios, obtiene el grado de magíster.

"Buscamos un entrenamiento reforzado en el que el sistema de evaluación se enfoque en el feedback constante, incentivando al alumno a alcanzar su máximo potencial mediante retos cognitivos aplicados a su profesión", añade el rector de UPN.

La UPN se preocupa por brindar educación de calidad con estándares internacionales, alineado a las actuales demandas del mercado. Cuenta con reacreditación IAC CINDA hasta el 2029 y ql QS Stars Rating System le brindó 4 estrellas a nivel institucional y el puntaje máximo de 5 estrellas en Empleabilidad, Enseñanza en Línea, Responsabilidad Social e Inclusión. 

El Modelo de Aprendizaje Activo es una respuesta directa para impulsar la educación superior en el país. Con ello, las empresas contarán con profesionales más capacitados, tanto en la práctica como en la teoría.

[PUBLIRREPORTAJE]

Notas relacionadas
Escuela de Talentos del Callao: más de 300 estudiantes postulan al examen de admisión por una de las 100 vacantes

Escuela de Talentos del Callao: más de 300 estudiantes postulan al examen de admisión por una de las 100 vacantes

LEER MÁS
Una brecha que no cierra: faltan más de 19.000 maestros de lenguas originarias en Perú

Una brecha que no cierra: faltan más de 19.000 maestros de lenguas originarias en Perú

LEER MÁS
Universidad Nacional de Huancavelica ofrece 20 vacantes internacionales para movilidad docente en 2026

Universidad Nacional de Huancavelica ofrece 20 vacantes internacionales para movilidad docente en 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Convocatoria de los procesos de selección de Obras por Impuesto del Gobierno Regional Ayacucho

Envían mensajes extorsivos al menor hijo del alcalde de Punta Negra para intimidarlo por cupo en obra: "Los oficiales no querían tomar mi denuncia"

Fernando Olivera sobre José María Balcázar: "Es un depravado que reemplaza a un lobista"

Publirreportajes

Convocatoria de los procesos de selección de Obras por Impuesto del Gobierno Regional Ayacucho

Agradecimiento solemne Bodas de Plata - Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes (2001–2026)

Libertex iniciará su proceso de cambio de marca a LBX en Colombia como parte de su estrategia de rebranding a mayor escala

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fernando Olivera sobre José María Balcázar: "Es un depravado que reemplaza a un lobista"

Debate presidencial 2026: Marisol Pérez Tello, José Luna y Napoleón Becerra abrirán la jornada este 23 de marzo

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025