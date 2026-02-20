HOYSuscripcion LR Focus

Agradecimiento solemne Bodas de Plata - Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes (2001–2026)

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes celebra sus XXV años de vida institucional con un reconocimiento a socias y socios, instituciones y autoridades que apoyaron esta significativa conmemoración.

La celebración resalta la importancia del espíritu del ayni en el camino de la cooperativa. Fuente: Difusión.
La celebración resalta la importancia del espíritu del ayni en el camino de la cooperativa. Fuente: Difusión.

A nombre de la Comisión Central de las Bodas de Plata, y en el marco de la conmemoración por los XXV años de vida institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes, expresamos nuestro más profundo reconocimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones que contribuyeron a la realización de esta significativa celebración, hito trascendental en la historia democrática y organizativa de nuestra cooperativa.

Nuestro agradecimiento se dirige, en primer término, a las socias y socios de todas las generaciones, cuya presencia y participación en las asambleas locales, zonales y demás espacios institucionales reafirman el principio esencial de que la cooperativa es conducida por sus propios asociados y que su participación y compromiso permanente, sostienen la legitimidad y continuidad de nuestro proyecto cooperativo; expresamos también un reconocimiento especial al Consejo de Administración, por su conducción institucional y su firme orientación estratégica, que han permitido desarrollar esta conmemoración con el carácter solemne que merece nuestra historia. De igual forma, destacamos la labor del Consejo de Vigilancia y de los órganos de apoyo, cuya función de supervisión y el cumplimiento de todos procesos internos fortalece el sistema de autocontrol y autogestión cooperativa.

Se agradece a todos los que contribuyeron a esta historia comunitaria y fortaleciendo la legitimidad del proyecto cooperativo. Fuente: Difusión.

Se agradece a todos los que contribuyeron a esta historia comunitaria y fortaleciendo la legitimidad del proyecto cooperativo. Fuente: Difusión.

Nuestro saludo se extiende a la Gerencia General, a las distintas gerencias y ejecutivos, cuya gestión técnica y rigurosa hizo posible la planificación y ejecución de cada acto conmemorativo, reflejando el compromiso permanente con el servicio a los socios y con el fortalecimiento de la institución; asimismo, a las comunidades campesinas, autoridades locales y regionales, alcaldes, presidentes de comunidades, cooperativas hermanas, instituciones del movimiento cooperativo nacional e internacional, así como a personalidades del ámbito académico, social y político que honraron esta celebración con su presencia, reafirmando el reconocimiento público a una experiencia nacida desde las entrañas de las comunidades del sur andino.

Estas Bodas de Plata representan la memoria viva de una obra comunitaria y, al mismo tiempo, la renovación de nuestro compromiso con la gestión democrática, el respeto al marco normativo y el fortalecimiento permanente de nuestros órganos de gobierno. A todos quienes acompañaron esta conmemoración, dentro y fuera del país, expresamos nuestra infinita gratitud institucional.

La organización destaca la labor del Consejo de Administración y de Vigilancia en la supervisión y el cumplimiento de procesos. Fuente: Difusión.

La organización destaca la labor del Consejo de Administración y de Vigilancia en la supervisión y el cumplimiento de procesos. Fuente: Difusión.

Que el espíritu del ayni continúe guiando el camino de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes, bajo la conducción democrática de sus socios y el liderazgo responsable de sus órganos de gobierno.

Muchas gracias.

[PUBLIRREPORTAJE]

