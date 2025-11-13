HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
El ascenso de Cobra: el rol de 1xBet como patrocinador del nuevo sueño peruano en Dota 2

Team Cobra, el nuevo fenómeno peruano de Dota 2, sorprendió al ganar contra MOUZ en FISSURE PLAYGROUND 2, marcando un hito en la escena internacional.

Equipo peruano continúa impulsando los esports en Latinoamérica. Fuente: Difusión.
Equipo peruano continúa impulsando los esports en Latinoamérica. Fuente: Difusión.

Cuando Team Cobra irrumpió en la escena internacional de Dota 2, fue como un rayo en cielo despejado. En cuestión de semanas, un equipo sorprendió a todos en el FISSURE PLAYGROUND 2, derrotando a MOUZ y consiguiendo su primera victoria a nivel global.
Para Perú, fue más que un triunfo: fue una declaración. Una prueba de que la pasión y el talento puro pueden medirse de igual a igual con los mejores del mundo.

1xBet reconoció esa chispa desde el principio. Fue Benjaz quien primero vio el potencial de ese roster peruano: la energía cruda, el hambre de competir, la química imposible de ignorar. Durante las clasificatorias, era imposible no notar la determinación de Cobra y la energía eléctrica de su hinchada.

Cuando Benjaz presentó al equipo ante 1xBet, la marca dio el paso —no para cambiar la identidad de Cobra, sino para darle la estructura, los recursos y la visibilidad que merecía. Junto a Benjaz y la comunidad local de esports, Cobraencontró no solo un patrocinador, sino un verdadero aliado que creyó en su camino.

Ahora, con el regreso del equipo bajo el nombre de Cobra v.2, esa misma alianza sigue creciendo.

El renovado lineup —Parker, DarkMago, Payk, Michael- y Elmisho— combina experiencia y potencia, listos para llevar la bandera peruana a lo más alto.

Con el respaldo una vez más de 1xBet y Benjaz, el equipo se prepara para competir en la PGL Wallachia Season 6, buscando su parte del pozo de 1 millón de dólares.

Antes del evento, Parker y sus compañeros aceptaron un challenge especial de 1xBet: una apuesta motivacional sobre su propio desempeño, pensada para impulsarlos a darlo todo y demostrar su verdadero potencial en el gran escenario. Como parte de este desafío, Cobra v.2 recibirá una bonus extra de 1xBet: una recompensa única valorada en el equivalente a $1 millón de dólares, que simboliza la fe de la marca en su talento y la magnitud de su trayectoria.

Para 1xBet, historias como la de Cobra van más allá del patrocinio. Se trata de impulsar a los equipos que juegan por amor al juego.
En regiones donde los recursos son limitados y las oportunidades escasas, el apoyo genuino puede transformar sueños en legado.

El éxito de Cobra es la prueba de que, cuando el talento se une con la confianza, todo es posible.

[PUBLIRREPORTAJE]

