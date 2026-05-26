Municipalidad de Huaral convoca a empresa privada para supervisión para Obras por Impuestos
La Municipalidad Provincial de Huaral convocó a empresas privadas interesadas en participar en la supervisión de proyectos ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos, como parte de sus acciones para garantizar transparencia y la correcta ejecución de las inversiones públicas.
La mesa de trabajo está orientada a la supervisión de obras públicas. Fuente: difusión.
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