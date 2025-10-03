Titulación profesional: el paso para destacar en el mundo laboral actual

En los últimos años, el campo laboral ha cambiado notablemente: las empresas buscan cada vez más profesionales altamente capacitados y con respaldo formal de sus competencias. En ese contexto, son cada vez más los jóvenes que acceden a una educación superior para alcanzar tales herramientas.

Sin embargo, terminar los estudios no siempre es suficiente. Según cifras del INEI, solo el 24% de los profesionales, tras una titulación, alcanza estudios de posgrados. Con ello, acceden a mejores puestos de liderazgo y responsabilidad en sus organizaciones.

Importancia de la titulación

Más que un trámite académico, el título profesional es un requisito necesario para ejercer libremente tu profesión. Por ejemplo, en ciertos sectores como salud, derecho, educación o ingeniería la colegiatura sólo es posible si se cuenta con un título.

Es más, la titulación es considerada un elemento clave que abre puertas hacia mejores oportunidades laborales. Pero no se trata solo de ello, también representa la culminación de un ciclo de esfuerzo académico.

UPN presenta opciones para lograr tu título profesional

Conscientes de que cada egresado tiene una historia distinta y desafíos propios, la Universidad Privada del Norte (UPN) brinda dos modalidades de titulación:

Trabajo de Suficiencia Profesional : Enfocado a aquellos que ya tienen experiencia laboral-

: Enfocado a aquellos que ya tienen experiencia laboral- Tesis o Proyecto de Investigación: Dirigido a quienes buscan generar conocimiento con impacto académico o profesional; incluyendo a quiénes desean continuar con su trabajo de tesis avanzado en el pregrado.

Ambas opciones cuentan con asesorías especializadas, horarios flexibles, seguimiento constante y facilidades administrativas que permiten completar el proceso en un plazo de 4 meses—dependiendo del avance del estudiante— logrando así el título profesional sin interrupciones.

Completa tu formación académica con UPN

Titularse no es solo obtener un documento, es un reconocimiento al esfuerzo otorgado durante la etapa académica. Asimismo, es una decisión estratégica que fortalece el perfil profesional.

Con este propósito, UPN proporciona las herramientas necesarias para lograr la titulación, incluyendo el acceso exclusivo a uno de los tres talleres anuales que te preparan para aprovechar mejor las oportunidades laborales.

Desde hace más de 30 años, la Universidad Privada del Norte (UPN) brinda calidad académica accesible con estándares internacionales a estudiantes de todo el país. Es una de las dos únicas universidades peruanas reacreditada por el IAC-CINDA hasta el 2029, y forma parte de Laureate Education, una red de instituciones de educación superior reconocida globalmente. Forma parte de prestigiosos rankings que resaltan su calidad académica en instituciones como QS Stars Rating System, Scimago e Indecopi, y el Ranking Excelencia SUNEDU 2021, en todas sus modalidades.

[PUBLIRREPORTAJE]