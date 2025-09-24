Convocatoria para el financiamiento y/o ejecución de proyecto de transitabilidad vial en Ayacucho

Los interesados deben presentar su expresión de interés hasta el 3 de octubre de 2025. Fuente: Difusión.

Se convoca a la(s) Empresa(s) Privada(s) que esté(n) interesada(s) en el financiamiento y/o ejecución del Proyecto: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DE LA CARRETERA VECINAL DEL EMP. AY-836, KM. 7+600 (ACCOERA) - EMP. PE-28A, KM. 319+400 (RANCHA) EN LOS DISTRITOS DE CARMEN ALTO Y AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEP. DE AYACUCHO en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF, en adelante, TUO de la Ley N° 29230 y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, para que presenten su expresión de interés hasta 03 de octubre de 2025, conforme al anexo A del presente documento.

1.Entidad pública que convoca el proceso de selección:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

2.Objeto de la convocatoria y descripción del proyecto:

El objeto de la convocatoria es la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del financiamiento y ejecución del proyecto, según el siguiente detalle:

3.Calendario del proceso de selección:

4.Bases del proceso de selección:

Las Bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales:

www.proinversion.gob.pe

https://munihuamanga.gob.pe/obras-por-impuestos

