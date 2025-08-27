Shougang Hierro Perú inaugura moderno polideportivo en San Juan de Marcona

El pasado martes 19 de agosto se inauguró oficialmente el Polideportivo Shougang Hierro Perú, obra emblemática que demandó una inversión superior a los 4 millones de dólares y cuya construcción se inició en octubre del 2024. Este complejo deportivo de 7.5 hectáreas refleja el firme compromiso de la empresa con el desarrollo integral del distrito, apostando por el deporte como motor de bienestar, progreso social y futuro para nuestra niñez.

El nuevo polideportivo cuenta con un diseño moderno y versátil, compuesto por tres grandes áreas destinadas a diversas disciplinas: una cancha multiusos techada para futsal, vóley y básquet; un área al aire libre con dos canchas de tenis y dos de frontón; y zonas especiales para juegos infantiles. Además, se incorporaron equipos audiovisuales de última generación y una pantalla para marcación de resultados; así como servicios higiénicos para damas y caballeros.

La ceremonia de inauguración contó con la distinguida presencia de la congresista de la República, Patricia Juárez Gallegos; el consejero económico y comercial de la Embajada de la República Popular China en el Perú, señor Yao Ming; y el presidente del Directorio de Shougang Hierro Perú, señor Yao Shun quienes coincidieron en que esta obra marca un hito en la infraestructura deportiva de Marcona y constituye un legado de cooperación entre Perú y China. En el evento también estuvieron presentes la ex voleibolista de la selección peruana Sonia Ayaucán actual entrenadora del semillero “Formando a Lucha Fuentes de Marcona” y el Profesor Carlos “Mágico” Gonzales Director Técnico del semillero “Formando al Messi Peruano”

El Polideportivo Shougang Hierro Perú fue inaugurado el 19 de agosto. Fuente: Difusión.

La ceremonia de inauguración contó con las palabras de la congresista de la República, Patricia Juárez Gallegos, queal hacer uso de la palabra manifestó: “Como congresista y marconina de nacimiento, me emociona profundamente regresar a esta tierra que me vio crecer. Mi familia vivió muchos años aquí, y guardo los mejores recuerdos de mi infancia en Marcona. Por eso, no dudé en aceptar la invitación de Shougang Hierro Perú para la inauguración de este moderno polideportivo. Este proyecto refleja la responsabilidad social de la empresa y representa un gran paso para el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes a través del deporte, con infraestructura de primer nivel y profesionales calificados. Estoy convencida de que de aquí surgirán futuros campeones que llenarán de orgullo a Marcona, a Ica y al Perú”.

Por su parte, el ex integrante de la selección peruana de fútbol y reconocido entrenador del semillero “Formando al Messi Peruano”, Carlos “Mágico” Gonzales, durante la ceremonia manifestó: “El semillero Formando al Messi Peruano es un proyecto de oro para Marcona, y este polideportivo es el proyecto de inversión más importante de Marcona, cuando me invitaron a participar no lo pensé dos veces; por eso estoy aquí desarrollando este sueño desde el 2024, hoy los niños, jóvenes y padres de familia son más felices, y deben aprovechar esta oportunidad que se les brinda para alcanzar sus objetivos. Este polideportivo permitirá que los jóvenes de Marcona crezcan con una cultura que promueve el deporte y la vida saludable”.

Tras los discursos oficiales se realizó el tradicional rompimiento de las botellas de champagne y el corte de cinta inaugural, dando paso a las primeras actividades deportivas. La jornada incluyó un partido de exhibición entre los niños del semillero de fútbol y un equipo conformado por representantes de la Embajada de China, directivos de Shougang y miembros del público asistente, que finalizó con un emocionante empate 2 a 2. Posteriormente, los jóvenes talentos de los semilleros de fútbol y vóley ofrecieron una vibrante demostración de habilidades, generando orgullo en toda la comunidad.

Se demuestra el compromiso con el desarrollo del distrito de Marcona. Fuente: Difusión.

En un gesto de reconocimiento, los niños entregaron un presente especial a la congresista Patricia Juárez, mientras que los invitados de honor correspondieron con obsequios a los semilleros, reforzando la alianza entre empresa, autoridades y población.

Con esta importante inversión, Shougang Hierro Perú reafirma su compromiso con el desarrollo social y comunitario de Marcona, ofreciendo a niños, jóvenes y adultos un espacio de primer nivel para la práctica deportiva, la promoción de valores y la formación de futuros campeones que llevarán con orgullo el nombre del distrito, la región y del país.

[PUBLIRREPORTAJE]