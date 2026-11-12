Seis bancadas presentan proyecto de ley que prohíbe la pesca industrial en zonas protegidas

Este respaldo legislativo se suma a una movilización ciudadana que recolectó más de 300 mil firmas, reflejando el compromiso de pescadores y científicos en la defensa de las reservas marinas. Foto: La República

Este respaldo legislativo se suma a una movilización ciudadana que recolectó más de 300 mil firmas, reflejando el compromiso de pescadores y científicos en la defensa de las reservas marinas. Foto: La República

Las diferencias políticas e ideológicas no fueron un obstáculo para que diputados de seis representaciones diferentes concertaran la suscripción de un proyecto para que alcance el rango de ley la prohibición de la pesca industrial en todas las Áreas Naturales Protegidas.

La iniciativa legislativa refleja la demanda de pescadores artesanales, científicos y de ciudadanos comprometidos con la defensa del mar peruano ante intentos de algunos sectores que buscan las faenas pesqueras a gran escala en zonas protegidas como Paracas.

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La propuesta multipartidaria tiene como propósito central la modificación de la Ley N.° 26834 de Áreas Protegidas para fortalecer la biodiversidad acuática. Y propone incorporar el artículo 27-A, que dice lo siguiente:

El aprovechamiento de recursos hidrobiológicos al interior de las áreas naturales protegidas solo podrá ser autorizado para acuicultura, pesca artesanal y de menor escala, pesca de subsistencia y deportiva e investigación científica; siempre que resulte compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del área natural protegida.

Y se añade con precisión:

El aprovechamiento de recursos hidrobiológicos no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área, quedando prohibida la pesca de mayor escala al interior de las áreas naturales protegidas marinas o continentales, cualquiera sea su categoría o zonificación. Los titulares de permisos de pesca otorgados de forma previa al establecimiento del área natural protegida observan lo establecido en el presente artículo.

BLINDANDO EL MAR PERUANO

Ya existe una prohibición de la pesca industrial en las áreas naturales protegidas, pero sólo a nivel de reglamento, por lo que se requiere de una norma más contundente para garantizar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), en particular, los espacios marinos y marino-costeros.

El proyecto de ley lleva las rúbricas de los diputados Rossana Alayza Maccera (PBG), Víctor Piñán Mamani (Obras), Ernesto Zunini Yerren (JPP), Ángel Meneses Crispín (AN), Lila Prado Vallejos (PBG), Nora Llaque Linares (PBG), Carlos Zegarra Sánchez (FP), Jeenny Samanez Gonzáles Vigil (Obras) y Georgina Duarte Patiño (PBG).

También de los diputados Carlos Yalta Sotelo (RP), Norma Yarrow Lumbreras (RP), Jessica Benítez Barrionuevo (PBG), Fernando García Huby (PBG), Giannina Avendaño Vilca (JPP) y Romina Uribe Sáenz (JPP).

FRENO A LA VORACIDAD DEPREDADORA

Desde 2001, el artículo 112.5 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas restringe la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas, tanto marinas como continentales.

Empero, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), alegando supuestos derechos adquiridos, cuestiona la vigencia y el alcance de la norma y ha emprendido una serie de acciones legales para alcanzar su objetivo de que se permita la pesca industrial.

La SNP demandó al Estado peruano para que se le permita la pesca industrial a sus agremiados en zonas protegidas, como la Reserva Nacional de Paracas. Sin embargo, el propósito tuvo resultados adversos.

La Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la prohibición y reconoció que forma parte de los objetivos de conservación establecidos en la legislación nacional.

FISCALIZACIÓN CONTINUA Y PROFUNDA

No obstante la decisión judicial, los diputados que promueven el proyecto de ley consideran que es necesario blindar a las áreas marinas protegidas mediante una disposición con rango de ley.

La finalidad es cerrar posibles vacíos de interpretación y garantizar mayor estabilidad jurídica a los espacios destinados a conservar la biodiversidad del país.

En esta línea, el proyecto de ley contiene como primera disposición complementaria: El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, aprueba las disposiciones que resulten pertinentes para el cumplimiento de esta Ley, incluyendo la tipificación de infracciones administrativas por el incumplimiento de la prohibición de pesca de mayor escala en áreas naturales protegidas marinas y continentales.

Una segunda disposición encarga el cumplimiento de la prohibición: En un plazo no mayor de sesenta días calendario, el Ministerio de la Producción y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), en el ámbito de sus competencias, deben realizar de manera permanente acciones de fiscalización a fin de evitar que se realice pesca de mayor escala dentro de las Áreas Naturales Protegidas, marinas o continentales.

UNA DEMANDA PENDIENTE

El proyecto multipartidario retoma una propuesta elaborada por la Comisión de Ambiente del anterior Congreso, que aprobó un dictamen de varias iniciativas legislativas. Empero, el dictamen no fue debatido en el Pleno por intereses políticos.

Ahora la iniciativa legislativa retorna con un vigoroso respaldo político por parte de seis bancadas y con el impulso de una movilización ciudadana que, según sus promotores, reúne a más de 300.000 firmas en defensa de las reservas marinas.

También se ha sumado la comunidad científica por intermedio de un comunicado firmado por varios investigadores reconocidos que exhortan a las autoridades a cerrar filas por la defensa de las áreas marinas protegidas.

Los gremios también han expresado su respaldo, desde la Macro Sur hasta la Federación Integrada de Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), para quienes la protección de las áreas marinas representa la defensa de sus fuentes de trabajo y de los recursos que llegan a la mesa de millones de familias.

“Proteger Paracas y nuestras reservas marinas no es un capricho ecologista; es garantizar el sustento directo y el plato de comida de millones de familias peruanas. Si la pesca industrial entra a los criaderos naturales, en pocos años no habrá recurso que pescar ni para los artesanales ni para el mercado nacional”, dijo, por su parte, el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, el pescador José Hernández.