Enredos de amor e intercambio de parejas: “Così fan tutte” de Mozart se reinventa en una versión ambientada en la Lima de los años 60

"Al principio, las mujeres los rechazan, pero, como nada se consigue sin insistencia, terminan acercándose a ellos. La teoría de don Alfonso se comprueba, pero los novios quedan devastados y desilusionados". Foto: Difusión.

"Al principio, las mujeres los rechazan, pero, como nada se consigue sin insistencia, terminan acercándose a ellos. La teoría de don Alfonso se comprueba, pero los novios quedan devastados y desilusionados". Foto: Difusión.

Cuando Wolfgang Amadeus Mozart y el libretista italiano Lorenzo da Ponte estrenaron en Viena, el 26 de enero de 1790, la ópera bufa o drama jocoso Così fan tutte, sabían que dejaban para la historia cultural una obra que tardaría en afianzarse debido a lo incómodo de su temática: la prueba de fidelidad entre parejas. En esa tardanza también tuvo mucho que ver la muerte del emperador José II, lo que ocasionó que se cerraran los teatros por luto y frenó la promoción de la obra. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando Così fan tutte se reivindicó y empezó a ejercer influencia. Muestra de su radiación es que, de un modo u otro, su eco resuena en la ficción posterior. Basta pensar en su subtítulo (La escuela de los amantes) o en cómo su juego de enredos ha inspirado a directores del cine y el teatro, desde la película Closer (2004) de Mike Nichols hasta la aplaudida puesta en escena que dirigió Michael Haneke en 2013.

Tras lo dicho, prestemos atención a la puesta en escena que se presentará los próximos 13, 15 y 17 de noviembre en el Teatro Principal Manuel A. Segura. Bajo la dirección musical de Lorenzo Tazzieri, tendremos un Così fan tutte en versión peruana, ambientado en un balneario limeño de la década del 60.

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“Es una de las tres otras de la trilogía italiana de Mozart con libreto de Lorenzo da Ponte, el libretista mozartista, junto a Don Giovanni, Figaro y Così fan tutte. Aunque aparenta ser una comedia del arte, aborda algo mucho más profundo: la evolución y el mundo interior del ser humano. A partir de un engaño y un intercambio de parejas para probar la infidelidad de las mujeres, los personajes terminan descubriendo otras emociones. En esencia, la obra explora nuestra propia ambigüedad y va mucho más allá de lo cómico”, señaló Lorenzo Tazzieri a La República.

Loren<o Tazzieri. Foto: Difusión.

En la dinámica de la historia, las hermanas Fiordiligi y Dorabella están convencidas del amor que sienten por sus parejas, Ferrando y Guglielmo. Es una historia de amor convencional, romántica, en la que todas las piezas están en orden. Sin embargo, la aparición de don Alfonso, amigo de los muchachos, pone en duda la fidelidad de Fiordiligi y Dorabella. Don Alfonso les dice que finjan partir a la guerra y que, cuando regresen, lo hagan disfrazados como soldados para que, de esta manera, conquisten a sus propias novias. Al principio, las mujeres los rechazan, pero, como nada se consigue sin insistencia, terminan acercándose a ellos. La teoría de don Alfonso se comprueba, pero los novios quedan devastados y desilusionados.

“Todos descubren que dentro de este engaño está pasando algo real. Que no es simplemente fingir y entonces demostrar una tesis de que las mujeres son infieles. El público se enfrenta a una pregunta: ¿es posible ahora, después de que hemos vivido todo eso, regresar al punto de origen? Esta obra nos dice que el ser humano no es una cosa, que no es una idea, sino que dentro del ser humano hay muchas cosas y muchas ideas. En el ser humano conviven muchas creencias. No olvidemos que en esta obra están un músico genial y un libretista de primer nivel. Hicieron una historia profunda que no solo es para reírse. Una ópera de ese tipo comunica a través de la música, brinda un mensaje mucho más profundo. Esta es una historia como todas las óperas, que se parecen precisamente por su simpleza. El mensaje profundo de esta historia llega justamente mediante la música”.

Tras lo dicho por el director musical, no duda en precisar lo siguiente: “Esta es una obra de madurez de Mozart. Mozart ya era una grande cuando hace esta trilogía italiana. En la obra, por ejemplo, vemos a los hombres que se pelean por la mujer del otro. Parecería una disputa banal, pero es la música de Mozart la que nos hace sentir que es un duelo real, un duelo por el amor verdadero. El amor de verdad es inesperado y eso es lo que revela la música de Mozart”.

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Datos:

"Così fan tutte" o "La escuela de los amantes". Foto: Difusión.