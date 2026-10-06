Piura: jueces y personal judicial participan en ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional
La ceremonia cívico-patriótica se realizó como cada primer lunes del mes y estuvo encabezada por el presidente encargado de la Corte de Piura.
Como todos los primeros lunes de cada mes, los integrantes de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, que se llevó a cabo en el frontis de la sede central de la institución judicial.
El acto cívico-patriótico estuvo encabezado por el presidente encargado de la Corte de Piura, Fidencio Francisco Cunya Celi, el mismo que contó con la presencia de jueces, juezas, funcionarios, personal jurisdiccional y administrativo.
En esta ocasión, el izamiento estuvo a cargo de la jueza del Juzgado Civil de Catacaos, Jenniffer Atarama Rojas; así como de los colaboradores Jaime Pillaca Fernández y Stalyn Talledo Silva, esto con motivo al próximo aniversario del Módulo Básico de Catacaos.