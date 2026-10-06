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Piura: jueces y personal judicial participan en ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional

La ceremonia cívico-patriótica se realizó como cada primer lunes del mes y estuvo encabezada por el presidente encargado de la Corte de Piura.

Corte de Piura realizó ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional. Foto: difusión.
Corte de Piura realizó ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional. Foto: difusión.
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Como todos los primeros lunes de cada mes, los integrantes de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, que se llevó a cabo en el frontis de la sede central de la institución judicial.

El acto cívico-patriótico estuvo encabezado por el presidente encargado de la Corte de Piura, Fidencio Francisco Cunya Celi, el mismo que contó con la presencia de jueces, juezas, funcionarios, personal jurisdiccional y administrativo.

Puedes ver

Piura: jueces y personal judicial conmemoran el Día del Himno Nacional | piura | La República

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En esta ocasión, el izamiento estuvo a cargo de la jueza del Juzgado Civil de Catacaos, Jenniffer Atarama Rojas; así como de los colaboradores Jaime Pillaca Fernández y Stalyn Talledo Silva, esto con motivo al próximo aniversario del Módulo Básico de Catacaos.

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