Schaefer: "Expresiones de Bartra sobre Vizcarra no son las adecuadas” [VIDEO]

No concuerda. La congresista de Fuerza Popular Karla Schaefer aseguró que los calificativos que lanzó su colega Rosa Bartra hacia el presidente de la República no son la postura conjunta de su bancada y consideró que las palabras no fueron las adecuadas.

“Cada persona tiene que asumir las expresiones que piensa dar o que las da, yo creo que Rosa Bartra tiene que asumir sus propias palabras, pero no son las de Fuerza Popular”, señaló.

El último lunes, Rosa Bartra rechazó que el presidente Martín Vizcarra señalara que evaluaría presentar medidas constitucionales si el Congreso no aprueba los proyectos que envío para la reforma política en agosto del 2018.

Según dijo, con ello, Martín Vizcarra intenta “tapar su incapacidad y su ineptitud”. Ante ello, Karla Schaefer aseveró que esas “no son las expresiones adecuadas hacia el presidente de la República”.

Sin embargo, la fujimorista también dijo que el mandatario no fue “oportuno” con sus declaraciones y le pidió evitar diferentes formas de confrontación, porque “el Perú no necesita eso en estos momentos”.

“Necesita que todos nos unamos para sacar adelante problemas álgidos que tiene nuestro país y que cada poder haga su trabajo, eso es importante”, afirmó. Y pidió mantener “un debate alturado y profesional” por el bien del Perú.

Karla Schaefer no es la única congresista de Fuerza Popular que ha rechazado las expresiones de Rosa Bartra. Parlamentarias como Alejandra Aremayo, Leyla Chihuán y la ahora no agrupada Úrsula Letona criticaron las declaraciones de la legisladora.