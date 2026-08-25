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Exdirector del LUM critica a Beingolea por decir que museo es un punto de desunión: "Usted esta mal informado"

El historiador Manuel Burga cuestionó las críticas de Alberto Beingolea al Lugar de la Memoria y aseguró que el museo ha promovido espacios de reconciliación entre víctimas y actores del conflicto armado interno.

Manuel Burga criticó declaraciones del ministro de Cultura, Alberto Beingolea | Composición: LR.
Manuel Burga criticó declaraciones del ministro de Cultura, Alberto Beingolea | Composición: LR.
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Manuel Burga, exdirector del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), respondió al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien afirmó que el museo se había convertido en "un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos". Para Burga, estas afirmaciones carecen de sustento y terminan profundizando las divisiones entre los peruanos.

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"El ministro Beingolea acaba de indicar que el LUM se convirtió en un punto de desencuentro, de desunión y de permanente enfrentamiento entre peruanos. Le puedo asegurar, porque he sido su director, que es más bien todo lo contrario. Usted está mal informado. Su afirmación es tendenciosa, busca dividir a los peruanos y alejarnos de las regiones afectadas. Ayacucho, contrariamente, a través de sus rondas campesinas, enfrentó el terrorismo subversivo y ahora promueve, entre otras actividades, los pampachanakuy, ceremonias de confesión y perdón", indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

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Además, Burga recordó que en el museo se han realizado actividades vinculadas con la reconciliación entre personas afectadas por el conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y 2000.

"En el LUM se han organizado ceremonias de perdón y reparación, así como encuentros, como el del escritor y antropólogo ayacuchano Lurgio Gavilán y el teniente Shogún, quien le salvó la vida cuando era un niño senderista. Ver Memorias de un soldado desconocido. También están las memorias de Rogger Cayllahua, de Chuschi, quien cuenta que, desde que una patrulla secuestró a su padre, Martín, en 1991, nunca descansó buscando saber dónde estaba. En ese trajín, incluso perdonó al oficial que lo secuestró y que ahora vive en el asentamiento Nuevo Amanecer", señaló.

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Las declaraciones de Beingolea sobre el LUM

El titular de la cartera de Cultura se pronunció sobre el museo. Beingolea, quien anteriormente había señalado que "el control de la cultura estuvo en manos de la izquierda", aseguró que este espacio no había contribuido a los procesos de reconciliación entre los peruanos.

"Uno de sus objetivos era lograr el perdón y la reunificación de los peruanos. Ha logrado precisamente lo contrario. Entonces, tenemos que hacer cambios para que logre sus objetivos. Hoy, más bien, es un punto de desencuentro, de desunión y de permanente enfrentamiento entre peruanos. Eso no puede seguir así", indicó en entrevista con RPP.

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Beingolea niega disputa por el LUM, pero Álvarez insiste

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, negó que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) vaya a ser transferido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). El titular de Cultura señaló que el Ejecutivo no ha iniciado ningún diálogo para concretar dicha medida y afirmó que "no hay ninguna conversación siquiera al respecto", durante una entrevista concedida este lunes a RPP.

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Sin embargo, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, planteó públicamente que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) debería pasar a estar bajo la administración de su cartera. En declaraciones a Correo, sostuvo que el espacio debería pertenecer al sector Justicia, al considerar que su contenido aborda un periodo vinculado con la lucha contra el terrorismo y que, por ello, su gestión debería estar a cargo del Minjusdh.

La postura del ministro no se limitó a sus declaraciones públicas. Posteriormente, Álvarez difundió una carta ciudadana que respaldaba el traslado del LUM al Ministerio de Justicia. El documento reunió 21 firmas, entre ellas las de excongresistas y exministros.

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