"Lo regional-municipal va a ser anticlimático": Mirko Lauer explica por qué las elecciones locales serán distintas a las presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones reportó que 6.367 mesas de sufragio no se habilitaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, lo que afectó el derecho al voto de miles de ciudadanos. | Difusión

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Las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de 2026 no replicarán el escenario político que marcó la reciente segunda vuelta presidencial. Esa es la principal conclusión del periodista y columnista Mirko Lauer, quien considera que los próximos comicios estarán dominados por factores locales más que por el clima político nacional.

En su más reciente columna de opinión, Lauer resume esa idea con una frase contundente: "Lo regional-municipal va a ser anticlimático", en referencia a que la intensidad de la polarización vivida durante la elección presidencial difícilmente se trasladará a la disputa por gobiernos regionales y municipios.

Mirko Lauer identifica tres factores que definirán las elecciones locales

Para el analista, existen al menos tres elementos que marcarán la competencia electoral en las regiones y municipios del país.

El primero es el predominio de los liderazgos locales. Según explica, el electorado suele favorecer a candidatos con arraigo territorial antes que a postulantes respaldados por partidos nacionales o por figuras políticas de Lima.

"Las próximas elecciones las va a ganar el arraigo geográfico", sostiene el periodista.

A su juicio, esta tendencia ha sido constante en procesos electorales anteriores y podría reforzarse después de la fuerte división política entre Lima y el interior del país observada durante la elección presidencial.

El posible efecto del nuevo gobierno

Un segundo factor será el llamado "efecto arrastre" del nuevo gobierno. Lauer considera posible que algunos candidatos locales intenten capitalizar la reciente victoria presidencial identificándose con el oficialismo.

Sin embargo, advierte que este fenómeno no tendría el mismo impacto en todas las regiones, especialmente en aquellas donde el respaldo electoral favoreció a otras fuerzas políticas durante la segunda vuelta.

El peso de las identidades regionales

El tercer elemento señalado por el columnista es el componente ideológico y comunitario presente en muchas localidades del país.

En determinadas zonas, explica, las decisiones electorales responden menos a la política nacional y más a proyectos locales, vínculos comunitarios y formas tradicionales de organización social, especialmente en comunidades andinas y amazónicas.

Un escenario distinto al de la elección presidencial

Lauer también señala que el contexto climático podría influir en el desarrollo de la campaña electoral. Advierte que un eventual Fenómeno de El Niño podría alterar las actividades proselitistas en algunas regiones e, incluso, mezclar la campaña con la atención de emergencias y la ayuda humanitaria.

No obstante, considera que ese factor no será el principal determinante del voto ciudadano.

Para el periodista, el verdadero desafío será que los electores distingan entre candidatos con propuestas sólidas y aquellos que buscan aprovechar coyunturas políticas para acceder al poder.

En ese sentido, concluye que el éxito en las próximas elecciones dependerá, sobre todo, de la capacidad de los candidatos para construir legitimidad en sus propios territorios, más que del respaldo de las principales figuras de la política nacional.