HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Política

Carlos Rivera advierte riesgo de impunidad en protestas si militares son juzgados ante fuero castrense

Carlos Rivera, abogado de IDL, advierte que la norma que traslada juicios a fueros castrenses puede obstaculizar la justicia por muertes en las protestas contra Dina Boluarte.

Rivera advierte que la ley que aleja a militares de justicia ordinaria arriesga casos de protestas.
Rivera advierte que la ley que aleja a militares de justicia ordinaria arriesga casos de protestas. | LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El abogado de IDL, Carlos Rivera, advirtió en Arde Troya que la reciente norma —aprobada en primera votación— que permite que militares y policías sean juzgados por fueros castrenses pone en peligro la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos cometidas en las protestas de 2022 y 2023.

Únete a nuestro canal de política y economía

Rivera señaló que el inicio del control de acusación contra jefes policiales por los hechos de enero del 2023 coincide con el proyecto de ley que busca limitar la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO CAMBIA LAS REGLAS A SU FAVOR Y CASO LAVA JATO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El abogado explicó que la ley aprobada introduce reglas procesales que derivan la competencia de ciertos casos hacia jurisdicciones militares o policiales en lugar de los fueros ordinarios.

“Esta es la quinta iniciativa que toma el Congreso para excluir de responsabilidades penales a quienes han violado derechos humanos”.

Rivera afirmó que, aunque la norma no es penal, su carácter procesal hace que pueda aplicarse de forma inmediata a causas en trámite y, por ello, afectar el curso de investigaciones ya avanzadas por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Consecuencias para los procesos y la vía interamericana

Rivera detalló que el primer caso que ha entrado en control de acusación —el relacionado con la represión en Lima— muestra avances de la Fiscalía: investigación concluida, acusación presentada y acusados identificados.

No obstante, advirtió que, si el sistema interno modifica la competencia y traslada casos a fueros cerrados, las posibilidades de una condena efectiva disminuyen. Por ello, recomendó fortalecer las vías de supervisión supranacional, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El riesgo de impunidad

Rivera describió un conjunto de iniciativas legislativas —varias ya aprobadas o en trámite— que, a su juicio, conforman un paquete destinado a disminuir responsabilidades por violaciones a derechos humanos.

Dijo que ese bloque legal, sumado a la captación de órganos de control y a la presión política, incrementa la probabilidad de que muchos casos queden sin sanción efectiva, y que la única alternativa para las víctimas sería recurrir al sistema interamericano, un proceso que puede tardar años.

Del mismo modo, el especialista valoró el trabajo de los fiscales especializados que han avanzado en investigaciones complejas. Rivera concluyó señalando que la decisión que tomen los tribunales en los próximos meses será para saber si el Estado mantiene canales de acceso a la justicia para las víctimas o si se consolida un sistema de impunidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Director de IDL cuestiona a Alejandro Muñante por pedir eliminar las fiscalías de DDHH: “Es sinónimo de impunidad”

Director de IDL cuestiona a Alejandro Muñante por pedir eliminar las fiscalías de DDHH: “Es sinónimo de impunidad”

LEER MÁS
Así fue el emotivo reencuentro de Carlos Rivera y ex integrantes de 'La Academia' en la Arena Ciudad de México

Así fue el emotivo reencuentro de Carlos Rivera y ex integrantes de 'La Academia' en la Arena Ciudad de México

LEER MÁS
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez demuestran su amor con un beso apasionado en emotivo concierto

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez demuestran su amor con un beso apasionado en emotivo concierto

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga no puede renunciar al Senado y Renovación Popular quedaría sin escaño

Rafael López Aliaga no puede renunciar al Senado y Renovación Popular quedaría sin escaño

LEER MÁS
Roberto Sánchez confirma que participará en marcha nacional: "Nuestro pueblo viene mañana"

Roberto Sánchez confirma que participará en marcha nacional: "Nuestro pueblo viene mañana"

LEER MÁS
Ex presidente Toledo afirma que la coima de Odebrecht por la Interoceánica es de más de US$ 45 millones

Ex presidente Toledo afirma que la coima de Odebrecht por la Interoceánica es de más de US$ 45 millones

LEER MÁS
Susel Paredes propone derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

Susel Paredes propone derogar ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú

LEER MÁS
JNE evalúa mañana si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima: más de 43 mil votos en juego

JNE evalúa mañana si acepta pedido de nulidad de mesas en Lima: más de 43 mil votos en juego

LEER MÁS
Rosa María Palacios sostiene que el Congreso modificó ley electoral para favorecer a Fuerza Popular y Obras

Rosa María Palacios sostiene que el Congreso modificó ley electoral para favorecer a Fuerza Popular y Obras

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025