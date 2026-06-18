Juliana Oxenford cuestiona al Congreso por cambiar reglas electorales: "Lo que les interesa es no perder el financiamiento público"

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Juliana Oxenford denunció que el Congreso de la República ha modificado normas en plena campaña para evitar que partidos —principalmente Fuerza Popular— pierdan su inscripción y el financiamiento público correspondiente.

En su intervención, sostuvo que esos cambios representan una alteración de las reglas de juego electorales, por lo que no serían constitucionales.

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El caso: reducción del porcentaje exigido para inscripciones

Oxenford explicó que la norma exigía que los partidos presenten listas en el 50% de las regiones, 13 de 25, y en el 20% de las provincias para mantener su inscripción, pero que el Congreso aprobó un ajuste que reduce ese porcentaje a 30% para impedir la pérdida de financiamiento público.

Explicó que el financiamiento público permite a algunas organizaciones continuar operaciones y actividades aun cuando no presenten candidatos en la cantidad requerida. En ese sentido, los cambios normativos terminan siendo una protección para estructuras partidarias consolidadas.

Critica la legitimidad del proceso

La conductora sostuvo que cambiar las reglas en medio de un proceso electoral disminuye la confianza ciudadana y favorece la percepción de que el Poder Legislativo actúa por cálculo político y no por interés público.

Oxenford también denunció que el mismo Congreso ha aprobado otras normas que favorecen la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía y que forman parte de un patrón legislativo que, en su opinión, busca blindar a determinados actores frente a investigaciones.