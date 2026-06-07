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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

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Resultados en Pasco: conoce AQUÍ el conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y el minuto a minuto de Ipsos

Elecciones 2026: Conoce cómo votó la región de Pasco para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados en Pasco: conoce AQUÍ el conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y el minuto a minuto de Ipsos
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Este domingo 7 de junio se realiza la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La ONPE, que dirige Bernardo Pachas, anunció que se instalaron el 100% de mesas de sufragio y que publicará los primeros resultados a través de su plataforma a las 8.00 p. m.

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Elecciones 2026: Resultados en Pasco

Sobre los resultados de Pasco, Ipsos informará de manera general, pero también detallará la votación por región entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según la ubicación en la que te encuentres.

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