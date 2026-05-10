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Política

ONPE establece que partidos políticos presenten su información financiera anual del 2025 antes del 1 de julio

Los partidos políticos deberán informar sobre los aportes recibidos, ingresos, gastos y aportantes durante el 2025.

Los partidos políticos deben informar sobre sus gastos financieros a la ONPE. Foto: Difusión.
Los partidos políticos deben informar sobre sus gastos financieros a la ONPE. Foto: Difusión.
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Los partidos políticos deberán presentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su información financiera anual del 2025. El plazo máximo que fijó la entidad electoral es hasta el 1 de julio de este año.

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Según la resolución jefatural n.º 000075-2026-JN/ONPE emitida el pasado 8 de mayo, la información financiera que se deberá entregar comprenderá el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado.

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Esta información forma parte del registro contable, estados financieros, así como de los ingresos y egresos de cada organización y que hayan sido aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

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De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), los partidos deben presentar ante la ONPE, en un plazo de seis meses luego del cierre del ejercicio anual, un informe de la actividad económico-financiera de los aportes, ingresos y gastos, en el que se identifique a los aportantes y el monto de sus aportes.

La norma también establece que las organizaciones políticas que deben presentar este informe debieron tener la inscripción vigente durante el 2025. La medida también alcanza a las alianzas electorales.

Esta información es remitida al organismo electoral conforme a los formatos oficiales para la presentación de reportes financieros, los cuales fueron aprobados previamente por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del ente electoral.

La decisión publicada con la firma del jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, contó con el visto bueno de la Gerencia General, de la Secretaría General, así como de las Gerencias de Supervisión de Fondos Partidarios y de Asesoría Jurídica.

Resolución jefatural emitida por la ONPE

Resolución jefatural emitida por la ONPE

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