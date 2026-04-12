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Política

Ricardo Belmont reaparece y da mensaje a sus votantes: "Vamos a ir a la segunda vuelta"

El candidato del Partido Cívico Obras criticó las fallas logísticas de la ONPE y aseguró que continuará en la disputa por la presidencia.

Ricardo Belmont dio mensaje desde la plaza San Martín | Composición: LR.
Ricardo Belmont dio mensaje desde la plaza San Martín | Composición: LR.

Ricardo Belmont apareció y ofreció un mensaje frente a sus simpatizantes desde el balcón de la Plaza San Martín, en el centro de Lima. El candidato presidencial del Partido Cívico Obras señaló que se siente seguro de continuar en la contienda electoral.

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“Quiero decirles que vamos a ir a la segunda vuelta. Estamos hablando de décimas; antes se hablaba de un punto o dos. (…) Ante la vergüenza del mundo entero, que tengamos la Plaza San Martín cerrada, desde este balcón le hablo al país y al mundo y digo que las elecciones aún no han terminado”, apuntó.

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Belmont se refirió a las fallas logísticas de la ONPE en esta jornada electoral, que impidieron que 63.000 personas depositaran su voto. El exalcalde de Lima señaló que esto representa un golpe a la representatividad democrática.

“Lo importante no es la presidencia, sino el pueblo peruano, que hoy ha sido traicionado. La preocupación está en la segunda vuelta: podría ir Sánchez o López Aliaga, y sería una tomadura de pelo al país”, indicó.

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Flash electoral: Ricardo Belmont está en cuarto puesto, según Datum

Según el flash electoral, Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) cuenta con 10,5% del voto. La encuesta a boca de urna de esta casa encuestadora coloca a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con 16,5% de los votos en el primer lugar. Le siguen Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12,8% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11,6%, respectivamente.

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Detrás de Belmont, aparecen Roberto Sánchez con 10,0%. Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 8,6% y Carlos Álvarez (País para Todos) con 7,1%.

De concretarse la tendencia, esta sería la cuarta vez consecutiva que la candidata de Fuerza Popular participaría en una segunda vuelta en elecciones generales.

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