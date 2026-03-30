Es falso que Fernando Olivera ocupe el primer lugar en encuesta presidencial con 17%: sondeo no tiene respaldo técnico

LO FALSO:

Fernando Olivera ocupe el primer lugar en encuesta presidencial con 17%.

LO VERDADERO:

Estudios recientes de Datum e Ipsos señalan que el candidato no tiene ese grado de apoyo por parte de los electores.

El sondeo no presenta información sobre su ficha técnica ni identifica a la empresa responsable de su elaboración, con lo cual no se puede corroborar si está inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

En Facebook se ha difundido un supuesto sondeo que atribuye al candidato Fernando Olivera el primer lugar en la intención de voto para las Elecciones Presidenciales de 2026, con un 17%. Sin embargo, los estudios más recientes elaborados por firmas reconocidas, como Datum e Ipsos, desmienten que dicho postulante cuente con un nivel de respaldo similar en el electorado. Asimismo, la encuesta no incluye información sobre su ficha técnica ni identifica a la empresa responsable de su elaboración, lo que impide verificar si se encuentra inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Presunto sondeo lo pone como favorito para ocupar la presidencia

A solo dos semanas de los comicios del 12 de abril, se ha viralizado en Facebook una imagen que sostiene que Fernando Olivera, candidato presidencial de Frente de la Esperanza, lidera la intención de voto con un 17%. Según esta publicación, le siguen Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con un 9%, y Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, con un 5%.

No obstante, los estudios realizados por empresas debidamente registradas ante el JNE muestran un panorama distinto. El informe más reciente de Datum ubica a Olivera en el duodécimo lugar, con apenas un 1,7% de respaldo. Por su parte, Ipsos le asigna un 2%, mientras que el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reporta un 0,8% de apoyo en su última medición.

En contraste, estas consultoras coinciden en señalar que los primeros lugares de la preferencia electoral son ocupados por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, ambos con porcentajes que no superan el 14%.

Último estudio de Datum realizado entre 25 y 27 de marzo. Foto: Datum

Encuesta Ipsos realizada al 27 de marzo de 2026. Foto: Ipsos

Último estudio de ntención de voto presidencial según IEP. Foto: IEP

Por otro lado, en la parte superior izquierda de la publicación viral se indica que la encuesta fue difundida por “Allpa El Diario”. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que este supuesto medio cuente con canales oficiales en redes sociales. La publicación con mayor alcance registra hasta el momento alrededor de 3.600 reacciones, cerca de 1.000 comentarios y 611 compartidos.

Cifras del post más viral en redes sociales. Foto: Facebook.

No es posible verificar su inscripción en el REE

El sondeo no presenta logotipo ni elemento alguno que permita identificar a la persona natural o jurídica responsable de su elaboración. En consecuencia, no es posible determinar si se encuentra inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, padrón oficial que autoriza a empresas o individuos a realizar y difundir estudios de opinión y análisis electorales en el Perú.

Del mismo modo, la encuesta carece de información fundamental en su ficha técnica, como el sistema de muestreo, el nivel de confianza, el margen de error y el grado de representatividad, entre otros aspectos metodológicos indispensables para evaluar su validez. Estos requisitos están establecidos en el artículo 18 de la Ley N.° 27369.

En esa misma línea, la Resolución N.° 0340-2026-JNE dispone que todo sondeo debe registrarse en el REE. De acuerdo con su artículo 10, dicha inscripción “concede a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de intención de voto y simulacros de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión”.

Conclusión

Una publicación viral en Facebook afirma que Fernando Olivera lidera la intención de voto con 17%, pero carece de sustento verificable. Encuestas oficiales de Datum, Ipsos y Instituto de Estudios Peruanos ubican al candidato de Frente de la Esperanza muy por debajo, con cifras entre 0,8% y 2%. Además, el sondeo viral no presenta ficha técnica, autor identificado ni registro ante el JNE, por lo que incumple la normativa y no puede considerarse válido.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.