Solo en 8 de las 26 regiones del país se cometieron 1.532 homicidios

Una de cada cuatro personas adultas ha sido víctima directa o indirecta de extorsión, con un claro desplazamiento de este delito desde Lima hacia el interior del país. Además, crecen con fuerza el ‘gota a gota’, las estafas digitales y los robos de celulares con acceso a cuentas bancarias, ampliando el daño económico a las víctimas.

La violencia letal se concentra en pocos territorios y está fuertemente vinculada al uso de armas de fuego y al sicariato, mientras que el transporte público se consolida como uno de los sectores más golpeados.

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En sí, hay un panorama delictivo marcado por aumentos en homicidios, sicariato y extorsión. Carlos Basombrio y Ricardo Valdés, exministro del Interior y exviceministro de esa cartera, respectivamente, aseguran que un estudio del quinto Observatorio del Crimen y la Violencia ha confirmado que la inseguridad se mantiene en niveles críticos y se ha expandido territorialmente.

El estudio revela que, en el 2025, en ocho de las 26 regiones (incluyendo el Callao) se produjeron 1.532 homicidios de los 1.826 casos documentados. En otras palabras, en esas regiones murió el 84% de todas las víctimas. Asimismo, en 30 de las 196 provincias (se excluyen Lima y Callao) se registraron 920 homicidios de los 1.003 casos documentados. Es decir, en esas provincias murió el 91% de todas las víctimas.

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En 20 de los 50 distritos de Lima y Callao se produjeron 643 homicidios de los 705 casos documentados. En otras palabras, en esos distritos murió el 91% de todas las víctimas.

También, en 50 de los 1.840 distritos del país (se excluyen los 50 de Lima y Callao) se registraron 630 homicidios de los 1.106 documentados. En otras palabras, en esos distritos murió el 59% de todas las víctimas.

El informe detalla que el año pasado se registraron en Lima 618 homicidios, 185 en el Callao, 246 en La Libertad, 160 en Piura, 107 en Ica, 90 en Puno, 67 en Arequipa y 59 en Tumbes. Nótese la abrumadora mayoría de las regiones con costa.

Este año, al 23 de marzo, durante el Gobierno actual de José Balcázar, hubo 202 homicidios en el país, con un promedio diario de 6,3 casos, según el Sinadef.

Valdés advirtió que los estados de emergencia no garantizan resultados si no se sustentan en una estrategia operativa clara. “No tienen sentido si no vienen acompañados de un plan de operaciones previamente elaborado, con información sólida y objetivos definidos”, señaló.

“Toda política pública bien estructurada contempla medidas de carácter general, pero, a la vez, debe detenerse en las particularidades de cada lugar donde se implementa para identificar acciones específicas que requieren ir más allá de los lineamientos generales”, sostiene Ricardo Valdés, presidente de Capital Humano y Social.

Horarios de los homicidios

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, manifiesta que “en el marco del objetivo de focalizar cada vez más la información, con el fin de que la respuesta estatal al crimen organizado sea más eficaz, venimos dando seguimiento a las horas en que los crímenes se producen con mayor frecuencia”.

Refiere que el Observatorio del Crimen y la Violencia cuenta ya con información de 427 casos desde septiembre del 2025, lo que permite sostener que existe un patrón nacional que merece ser analizado.

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Valdés señala que los patrones también indican que las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche concentran, en cada caso, la mayoría de los homicidios. Ello se explica, al menos en parte, por tratarse de horarios con muy baja presencia policial en las calles.

En Lima y Callao no se observa una diferencia significativa entre los homicidios cometidos de día o de noche. En cambio, en las otras dos zonas (La Libertad y Piura), la incidencia nocturna casi duplica a la diurna.

La hipótesis que se maneja es que la metrópoli, por su tamaño y alta densidad de personas y tráfico, facilita la fuga de los sicarios en motocicleta –el medio más utilizado– sin mayores dificultades. En ciudades más pequeñas, donde ello resulta más complejo, se recurre con mayor frecuencia a la nocturnidad como manto protector.

De septiembre a diciembre del año pasado hubo 135 homicidios de día mientras que 292 fueron cometidos de noche. “La lucha contra el crimen es permanente, hora tras hora”, dice el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri.

Uso de armas de fuego

En cuanto a las armas empleadas el Observatorio cuenta con información sistematizada sobre el tipo de arma utilizada en 1.547 casos. La primacía del arma de fuego es abrumadora, con 1.357 víctimas. La mayoría de estos casos está vinculada a la acción de sicarios asociados a redes de extorsión que, salvo rarísimas excepciones consignadas en la cronología publicada en la web del Observatorio, utilizan casi exclusivamente armas de fuego.

En menor medida, estas también se emplean en homicidios cometidos como consecuencia de robos agravados en la vía pública.

Lo opuesto puede decirse de los otros 190 homicidios, que en su gran mayoría se relacionan con crímenes comunes. En muchos casos las armas de los asesinos se usan en el contexto de robos y, en otros, en el ámbito del hogar o en conflictos con amigos y vecinos.

¿Cómo se obtienen las armas de fuego? En muchos casos son robadas. En no pocos, malos policías o miembros de las Fuerzas Armadas las alquilan. Existen incluso denuncias de que, en zonas rurales, se utilizan armas hechizas, es decir, artefactos artesanales rudimentarios.

En el 2025 se registraron el asesinato de 239 transportistas a nivel nacional, con especial énfasis en Lima, Callao y la costa norte de Tumbes a Ica, incluyendo Lima provincias. De ellos, 138 mototaxistas, taxistas y/o sus pasajeros han sido los más afectados por el crimen violento.

Así, los mototaxistas son mucho más vulnerables a los sicarios de los extorsionadores por los lugares donde operan y la poca fuerza de sus organizaciones gremiales, toda vez que la mayoría trabaja de manera independiente.

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Colectiveros, choferes de micros y buses han sido también asesinados con una alarmante frecuencia: 101 en el año que pasó. Asimismo, varias decenas de buses incendiados y ataques con explosivos han llevado a muchos a dejar el oficio que les daba de transportista.

Desde el 2024 solo se encarceló a 275 extorsionadores

Según información oficial del INPE, en el mes de octubre del 2017 hubo una población penal de 85.621 internos, de ellos 1.345 estaban presos por extorsión, sin embargo, en octubre del 2025 había 103.478 presos. De ellos, 1.461 estaban recluidos por extorsión.

De acuerdo al Inpe, en diciembre del 2024 hubo 1.186 extorsionadores presos, en marzo del 2025 aumentó a 1.223, en junio de ese año se extendió a 1.290, mientras que en septiembre ya había 1.385 y en enero del 2026 subió a 1.461. Es decir, en ese período solo hubo un aumento de 275 presos.