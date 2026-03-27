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Política

Ollanta Humala: Poder Judicial declaró infundada suspensión de condena provisional por 15 años

El expresidente Ollanta Humala fue condenado como coautor del delito de lavado de activos agravado, por los aportes irregulares durante sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Ollanta Humala deberá cumplir la pena privativa de la libertad por 15 años.
Ollanta Humala deberá cumplir la pena privativa de la libertad por 15 años. | Foto: difusión

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial declaró infundado el pedido del expresidente Ollanta Humala Tasso para suspender la ejecución provisional de su condena de 15 años por el delito de lavado de activos agravado.

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La resolución judicial ratifica que el riesgo procesal se mantiene vigente. El documento sustenta esta decisión en la gravedad de los hechos y la pena elevada, además de advertir un arraigo familiar debilitado, la ausencia de acreditación laboral y la existencia de vínculos en el extranjero.

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Cabe precisar que la imputación del Ministerio Público se centra en la presunta conversión de fondos ilícitos provenientes del Tesoro Público de Venezuela (2006) y de actos de corrupción vinculados a las constructoras OAS y Odebrecht (2011). Según la fiscalía, el origen de estos recursos se habría ocultado mediante la simulación de aportes falsos a la campaña.

La resolución N.° 00249-2015-94-5001-JR-PE-01 que tuvo como ponente al juez superior Córdova Pintado señala que la defensa del expresidente solicitó qu se suspenda la ejecusión de la pena al sostener que la situación no es la misma que cuando se le negó la libertad la primera vez.

Para probarlo, mencionaron dos decisiones judiciales muy recientes del Tribunal Constitucional (02 de octubre de 2025) y una casación de la Corte Suprema (23 de diciembre de 2025), las cuales definieron un nuevo criterio sobre los aportes de campaña al considerar que no tendría relevancia penal o no constituían lavado de activos en los periodos de 2006 y 2011. Por ello, la defensa argumentó que el peligro de fuga se reduce significativamente.

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