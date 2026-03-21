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Política

Elecciones 2026: ONPE amplía hasta el 27 de marzo la entrega del informe de cuentas de campaña

Partidos y candidatos tendrán hasta el 27 de marzo para presentar información financiera.

La ONPE amplía la fecha de entrega de informes financieros.
La ONPE amplía la fecha de entrega de informes financieros. | ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó, a través de sus redes oficiales, la extensión de la fecha límite para reportar aportes, ingresos y gastos realizados durante la campaña de las elecciones generales 2026. Los candidatos y organizaciones políticas podrán remitir su informe hasta el 27 de marzo. 

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Esta medida se oficializó mediante una Resolución Gerencial, en la que se oficializa la nueva fecha. “Conceder, excepcionalmente, el plazo único e improrrogable, computados desde el 21 de marzo de 2026, hasta el 27 de marzo de 2026, a las organizaciones políticas, las alianzas electorales, los candidatos o sus responsables de campaña”. 

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Esta ampliación se otorga en un contexto en el que solo 9 organizaciones políticas presentaron sus cuentas de campaña: Ahora Nación, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Democrático Federal, Partido Morado, Primero la Gente, Renovación Popular y Unidad Nacional.

Frente a esa situación, La ONPE informó que varios candidatos tuvieron problemas de conexión y que el sistema de la plataforma también presentó algunas fallas de saturación. “Personas candidatas han reportado dificultades de conectividad al interior del país; asimismo se advierte un importante incremento de usuarios registrándose e ingresando su información en los sistemas SISEN y el PDF CLARIDAD, lo que ha generado impacto en el procesamiento”. 

La extensión en la fecha se da con la finalidad de asegurar la transparencia del proceso electoral 2026. Con esta medida, la ONPE busca maximizar el cumplimiento en la rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Adicionalmente, el organismo electoral informó que el cambio en el plazo de presentación no afecta el desarrollo de la segunda entrega.

La presentación de los informes se podrán realizar a través del Portal Digital de Financiamiento 'CLARIDAD' o mediante Mesa de Partes Física de la ONPE, ubicadas a nivel nacional.

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