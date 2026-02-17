HOYSuscripcion LR Focus

Política

Judith Laura Rojas jura como congresista accesitaria y reemplaza al fallecido Carlos Anderson Ramírez

La nueva legisladora asumió la curul para completar el periodo parlamentario 2021–2026, luego de que el JNE declarara la vacancia del escaño por el fallecimiento del excongresista.

Judith Laura Rojas jura como congresista accesitaria
Judith Laura Rojas jura como congresista accesitaria | Composición LR | Composición LR

La abogada Judith Laura Rojas juró como congresista accesitaria este martes 17 de febrero en una sesión extraordinaria del Congreso de la República del Perú y asumió la representación por Lima para completar el periodo parlamentario 2021–2026.

Su incorporación se produce tras la vacancia del escaño que ocupaba Carlos Anderson Ramírez, declarada por el Jurado Nacional de Elecciones, que le otorgó la credencial correspondiente como accesitaria conforme al orden de sucesión electoral.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Por Dios, por mi patria, y por mi familia, sí juro”, dijo la ahora legisladora.

Judith Rojas

Judith Rojas

PUEDES VER: José Jerí: Congreso admite a debate seis mociones de censura en contra del presidente

lr.pe

El excongresista Carlos Anderson Ramírez falleció el 26 de diciembre de 2025 a los 65 años. Las causas de su muerte no fueron detalladas públicamente, lo que dio paso al procedimiento legal para declarar la vacancia del escaño que ocupaba.

Anderson era economista de profesión de una trayectoria destacada. Estudio una maestría en ciencias, con mención en Economía en la Universidad de Londón. En 2013 fue presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan)​ y presidente del Instituto del Futuro.

