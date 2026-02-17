Judith Laura Rojas jura como congresista accesitaria y reemplaza al fallecido Carlos Anderson Ramírez

La abogada Judith Laura Rojas juró como congresista accesitaria este martes 17 de febrero en una sesión extraordinaria del Congreso de la República del Perú y asumió la representación por Lima para completar el periodo parlamentario 2021–2026.

Su incorporación se produce tras la vacancia del escaño que ocupaba Carlos Anderson Ramírez, declarada por el Jurado Nacional de Elecciones, que le otorgó la credencial correspondiente como accesitaria conforme al orden de sucesión electoral.

“Por Dios, por mi patria, y por mi familia, sí juro”, dijo la ahora legisladora.

Judith Rojas

El excongresista Carlos Anderson Ramírez falleció el 26 de diciembre de 2025 a los 65 años. Las causas de su muerte no fueron detalladas públicamente, lo que dio paso al procedimiento legal para declarar la vacancia del escaño que ocupaba.

Anderson era economista de profesión de una trayectoria destacada. Estudio una maestría en ciencias, con mención en Economía en la Universidad de Londón. En 2013 fue presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan)​ y presidente del Instituto del Futuro.