País para Todos culpa de crisis a bancadas del Congreso por haber elegido a Jerí: “Hicieron un pacto y se repartieron el poder”
El partido de Carlos Álvarez responsabiliza a las bancadas con representación parlamentaria por la actual crisis del Gobierno de José Jerí.
El partido del candidato presidencial, Carlos Álvarez, País para Todos, difundió un comunicado en el que atribuye a las bancadas del Congreso de la República la responsabilidad por la crisis política, al señalar que la elección de José Jerí respondió a un acuerdo entre fuerzas parlamentarias para repartirse el poder y sostener al gobierno de Dina Boluarte.
"El partido político País para Todos se dirige a todos los peruanos para señalar con absoluta claridad que las bancadas del Congreso de la República hicieron un pacto. Se repartieron el poder, eligieron a Jerí como presidente, y sostuvieron el gobierno de Dina Boluarte en plena crisis naiconal", se lee.
Asimismo, en el pronunciamiento, la organización política afirma que las agrupaciones que hoy toman distancia “fueron parte del acuerdo” y las emplaza a romper cualquier pacto vigente, asumir responsabilidades políticas y evitar “repartijas o blindajes”.
Además, sostienen que la gobernabilidad no puede justificarse mediante acuerdos reservados y que el país requiere decisiones firmes frente al deterioro de la confianza ciudadana.
Mañana el pleno debatirá moción de censura contra Jerí
El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, convocó a un Pleno Extraordinario para este martes 17 de febrero con el objetivo de debatir las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí, tras validarse las firmas necesarias para su admisión a debate. La sesión se realizará desde las 10:00 a. m. en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión del Parlamento.
Según la agenda oficial, en este pleno no se discutirá la moción de vacancia, pese a que algunas bancadas habían solicitado su inclusión, ya que la convocatoria se hizo con un punto específico: la censura de Jerí.