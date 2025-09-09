Juliana Oxenford rechaza comunicado de la PNP que busca politizar muerte de Jaime Chincha: "No hagan este tipo de porquerías"

Juliana Oxenford rechazó el comunicado de la PNP sobre la muerte de Jaime Chincha. Foto: Composición/LR



Juliana Oxenford, en una nueva edición de Arde Troya, se refirió al comunicado que emitió la PNP, en el que intenta politizar la muerte del periodista Jaime Chincha el último 7 de septiembre. En ese sentido, Oxenford rechazó tal versión y la calificó como una "teoría maquiavélica".

Asimismo, la conductora reveló que logró conversar con los padres de Chincha Ravines y enfatizó que se encuentran conmocionados tras lo sucedido.

"Si nos basamos en los hechos puntuales, efectivamente (…) tiene un infarto fulminante, el que termina acabando con su vida. Una muerte natural, nadie lo mató. Acá no estamos hablando de crimen organizado ni de ninguna teoría sombría, maquiavélica como la que están pretendiendo crear desde la Policía Nacional y de la que se está alimentando los carroñeros de siempre que se dedican a inventar noticias falsas, a hacer show, a vender humo, porque ese es el negocio", exclamó.

En esa misma línea, la periodista rechazó las teorías que puedan crearse en torno a la partida de su colega y pidió respeto para los familiares y amigos de Chincha.

"(…) De ahí a crear estas hipótesis maquiavélicas, por favor. ¡Qué nivel! Basta, basta por respeto a los deudos, por respeto a la familia, por respeto a todas las personas que estamos sufriendo la muerte de un amigo", dijo.

"Hagan sus campañas políticas, ya faltan 7 meses para las elecciones. Sienten a toda la derecha bruta y achorada y cobren por ello, por las entrevistas, que es lo que tanto les gusta y lo que les llena los bolsillos de billete. Pero no hagan este tipo de porquerías. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan", acotó.