Buscan suspender al decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Cano Rabanal

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), resolvió suspender al decano, Raúl Canelo Rabanal, junto a los integrantes de la Junta Directiva 2024-2025 de la institución, por presuntas faltas éticas. Esta resolución se da luego de la gestión de Canelo investigara irregularidades cometidas en la Junta Directiva anterior.

Además, la directiva del CAL se ha opuesto a varias iniciativas de ley del Congreso a favor de la criminalidad y por criticar abiertamente al Gobierno. En declaraciones exclusivas para La República, Canelo señaló que la medida tiene tintes políticos, pretendiendo silenciar a la actual gestión y obtener el manejo total de la institución.

"Es un trabajo orquestado de desgaste a la actual junta directiva y lo que pretenden es, uno, acallarnos, dos, manejar el colegio y tres, recordemos que el Colegio de Abogados elige a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, sabemos que hay intenciones de modificar esas normas que regulan esta elección y que no sea el colegio de abogados el que elija, sino otros colegios donde también ellos tienen probablemente mucha presencia política. Entonces, detrás de todo esto hay un control del aparato estatal a través de los órganos que el colegio tiene que integrar", comentó.

Resolución del Consejo de Ética del CAL que resuelve suspender por 6 meses a los integrantes de la Junta Directiva.

¿Por qué se busca suspender al decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal?

En enero de este año, se dio a conocer una denuncia presentada por la Dirección General de Derechos Humanos del Minjus contra Canelo tras la reunión que sostuvo el 26 de diciembre del 2024 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en compañía de la vicedecana Milagros Terry y el director de ética, Mauro Leandro Martín.

Dicha denuncia se remitió al Consejo de Ética del CAL, alejando que los integrantes de la Junta Directiva participaron en la reunión sin la autorización de la Asamblea General del CAL y por emitir opiniones críticas hacia el Gobierno y el Congreso, lo que para el Minjus constituye en una infracción al estatuto y al código de ética del colegio.

En respuesta, el CAL emitió un comunicado rechazando lo que considera un intento del Gobierno de "amordazar y amedrentar" a sus directivos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Raúl Canelo ha declarado que esta denuncia representa una amenaza y ha anunciado que informará de estos hechos a la CIDH.

Raúl Canelo ha señalado que su gestión ha recibido ataques desde el comienzo por las presuntas redes de poder político que existen dentro del CAL, las cuales no estarían contentas por los pronunciamientos que se han realizado en contra del Ejecutivo y el Legislativo.

"Esta gestión ha recibido insultos, ataques desde el comienzo. Tienen redes muy poderosas y que yo sé que son, pues manejadas con recursos políticos partidarios ahí. (...) Decidimos hacer las cosas diferentes, que el colegio se pronuncie sobre los grandes problemas nacionales, que es su función, pero que en los últimos años eso se había eliminado justamente porque había sido manejado por estos grupos. A ellos no les gusta que hayamos ganado estas elecciones porque nos pronunciamos desde el punto de vista jurídico, no político, no pronunciamos a ningún grupo y eso les molesta", comentó.