Chincha critica a Adrianzén por asesinato de mineros: "Dijo la semana pasada que no había nada, ¿con qué cara sale ahora?"

Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho' criticó duramente al primer ministro, Gustavo Adrianzén, porque indicó no contar con información verificada del secuestro de los 13 mineros en Pataz ocurrido el 25 de abril, que terminó con el hallazgo de los cuerpos de estos trabajadores el pasado 4 de mayo.

"Ha quedado en ridículo, él dice que órganos suyos le descartan a él de un secuestro y estaban en ese momento secuestrados. Fíjense el nivel, la calaña, por esa razón un grupo de congresistas está circulando una moción de censura. Él dijo esa barbaridad, no reconocía lo que estaba pasando en el país", enfatizó.

PUEDES VER: Dina Boluarte no reconoce que su Gobierno desconoció el secuestro de 13 mineros

Asimismo, Chincha habló sobre la presidenta Dina Boluarte, quien anunció que, en las próximas horas, se declarará en toque de queda el distrito de Pataz, ubicado en la región de La Libertad, tras el asesinato a 13 trabajadores en la minera La Poderosa.

"Ha anunciado toque de queda, no creo que sirva de algo; una base militar instalada en Pataz, pese a que ya hay presencia de militares, mientras no haya estrategia, no tiene idea de cómo operan. Se suspenderán las actividades mineras por 30 días y esto que sí puede tocar parte del problema es la exclusión del Reinfo. Suena rimbombante pero la realidad no ha sido abordada por esta señora", puntualizó.

En esa misma línea, Chincha arremetió contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la inacción del Gobierno frente al grave problema de la delincuencia. Cabe recordar que la mandataria es acusada de haber abandonado sus funciones cuando se sometió a cirugías estéticas sin haber anunciado al Congreso.

"Ella está más preocupada en sus problemas, yo la verdad del Gobierno no espero mucho, si no han hecho nada en todo este tiempo, ¿qué van a hacer ahora? Es realmente vergonzoso, indignante, lo que declara Adrianzén es espeluznante", sentenció.