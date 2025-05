Salvador del Solar no será inhabilitado: Congreso aprueba que acusación en su contra caducó

El Pleno del Congreso, con 44 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, aprobó mandar al archivo el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que proponía inhabilitar al ex primer ministro, Salvador del Solar, por 5 años debido a la disolución del Parlamento en septiembre del 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra. Los congresistas, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) señaló que la disolución se realizó dentro del marco de la constitución, llevaron a cabo este proceso.

Del solar asistió al la sesión del Pleno del Congreso junto con su abogado Luciano López para poder defenderse de las acusaciones en su contra. Durante su intervención, señaló que su proceso caducó debido a que pasó 5 años después de su renuncia, el 30 de septiembre del 2019.

"No digo yo, ni siquiera mi defensa legal que estamos hablando de un plazo cuya naturaleza es de caducidad. (…) Una vez cumplido el plazo de caducidad, debe declararse, no importa cuanto haya avanzado un procedimiento. Por lo tanto, no cabe ni la menor duda, el plazo de caducidad para acusarme venció el 30 de septiembre del 2024", enfatizó.

Salvador del Solar se defendió en el Congreso

"Lo que buscábamos como poder Ejecutivo era detener el proceso de elección de magistrados que considerábamos acelerado y poco transparente".

"La única acusación que se presenta en mi contra se basa en una falsedad evidente y en una afirmación sobre la que no se ha presentado ninguna prueba y la Subcomisión se negó a recoger, evidencia disponible y más que suficiente para reconocer que era de público conocimiento que el Ejecutivo buscaba parar ese proceso de elección", resaltó.