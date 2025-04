FAME enfrenta millonaria denuncia por copiar tecnología militar estadounidense destinada a la PNP y Ejército

La compañía estadounidense UWS denunció a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), de haber vendido fusiles ARAD 5 a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ejército, que tendrían componentes supuestamente plagiados a la empresa norteamericana, por lo que exige una indemnización que asciende a los US$ 50 millones y la incautación del armamento que ha sido vendido a las fuerzas peruanas, según un reportaje del dominical "Cuarto Poder".

"Nosotros estamos solicitando que se cumpla con los derechos de propiedad intelectual (...) Buscamos inmovilizar y confiscar todo lo que nos pertenece y multar a FAME por aquellas armas que han vendido por usar nuestro diseño y tecnología. No hay diferencias, es un diseño robado y estamos solicitando a Indecopi que se cumpla”, dijo el CEO de UWS, Michael Christopher Bingham,

Las sospechas de un posible plagio por parte de FAME surgieron luego de que Cuarto Poder difundiera imágenes de una reunión, el pasado 21 de febrero, en la que Jorge Garboza, el intermediario de Nicanor Boluarte; Diego Alfaro Di Natale, contratista vinculado a la empresa israelí de fabricación de armas IWI, y Paulo Zevallos, el gerente comercial de FAME.

Según los denunciantes, se habrían plagiado componentes importantes de los fusiles que están en producción en la planta de Lima Este. Dichas partes han sido patentadas de forma internacional. En el año 2006, FAME y UWS, fueron socios, firmaron un contrato de asociación por 15 años, en el que UWS trasferiría tecnología, conocimientos y equipamientos para que FAME pueda elaborar las armas dentro del territorio peruano.

FAME y UWS fueron socios en el año 2006

Entonces, UWS trajo algunas partes del fusil que ellos habían diseñado y a la vez tomaron las precauciones para proteger su tecnología, registraron sus patentes en INDECOPI y constataron su propiedad intelectual. Aquella vez, Binham, fue invitado de honor en la inauguración de las instalaciones de la empresa estatal.

Sin embargo, la relación se rompió tan solo cuatro años después, ya que en el 2020, FAME dijo que UWS había incumplido con la capacitación al personal en Estados Unidos y a UWS la reemplazó la empresa israelí IWI que ya ha tenido dos contratos millonarios con el Estado. Uno de US$27 millones con el Ejército, que la Contraloría General de la República ha observado por supuestas irregularidades. Y el segundo por US$19 millones con el Ministerio del Interior, ambos en la gestión de la mandataria Dina Boluarte.

Además, UWS, exige que se cumpla una medida cautelar de incautación de armas para que ya no sean comercializadas. Cuarto Poder intentó conversar con representantes de FAME, quienes a través de una misiva respondieron que no tenían conocimiento de la denuncia, pues no habían sido notificados, por lo que evitaron dar algún descargo.

Aún así, el representante de UWS, dio a conocer que interpondrá una demanda por daños y perjuicios y pedirán una reparación civil de 50 millones de dólares al Estado Peruano. "Es un producto falso, no hay duda al respecto, es un producto que no les pertenece y lo están marketeando como si fuera de ellos (...) es falsificación de armamento de guerra", dijo Sandro Monteablanco, representante legal de UWS en Perú.