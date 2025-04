Congresista Lizarzaburu lanza comentarios homofóbicos contra comunidad LGBTIQ+ por ley sobre uso de baños públicos

Parlamentario no tuvo reparos en lanzar comentarios homofóbicos hacia la comunidad LGBTIQ+. Foto: composición LR

Parlamentario no tuvo reparos en lanzar comentarios homofóbicos hacia la comunidad LGBTIQ+. Foto: composición LR

Tras la sesión del Pleno del Congreso el pasado 3 de abril, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu de la bancada de APP (Alianza para el Progreso), lanzó comentarios homofóbicos contra la comunidad LGBTIQ+ en contexto de la reciente aprobada ley de uso de baños públicos donde se regula que sean usados según el sexo biológico, discriminando a las personas transgéneros.

El parlamentario se refirió a un hecho ocurrido dentro de las instalaciones del hemiciclo, en el cual las cámaras de seguridad captaron a una mujer trans ingresando al baño de mujeres. Lizarzaburu calificó la situación como "problema", dejando a entre ver su desacuerdo frente a las personas de la comunidad.

"Hace algunos días hubo un problema en el Congreso. Había varones que se percibían mujeres entrando al baño de mujeres", indicó.

Lizarzaburu no tuvo reparos en continuar con sus comentarios homofóbicos, y quiso defender su postura dando ejemplo de que si una persona se considera un animal no tendría que ir a un zoológico. Además, señaló que solo existen dos sexos y que por esa razón existen especializades médicas para tratarlos.

"Si tú te percibes ranita, o conejo, no te vas a ir al Parque de las Leyendas. Eso de que 'me percibo', no está bien. Hay dos sexos, uno va a terminar en el urólogo, una en el ginecólogo. Es lo que hay", dijo.

¿De qué se trata la ley sobre el uso de baños públicos?

El Proyecto de Ley 8457, recientemente aprobado por el Congreso de la República del Perú, establece que el uso de baños públicos debe corresponder al sexo biológico de cada persona. Esta normativa busca reforzar la protección de menores y adolescentes contra exhibiciones obscenas y situaciones que puedan afectar su dignidad en espacios públicos. ​

Esta iniciativa se ha considerado como discriminatoria a la comunidad LGBTIQ+. Activistas argumentan que la ley se basa en prejuicios y carece de fundamentos estadísticos que justifiquen su implementación.

El congresista Alejandro Muñante, autor del proyecto, defiende la ley como una medida para proteger la indemnidad sexual de los menores, basándose en hechos científicos y no en percepciones individuales. Según Muñante, existen solo dos sexos en la biología humana, y la ley busca garantizar la seguridad de los menores en espacios públicos.