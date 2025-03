RMP sobre 2% de aprobación del Congreso: "No los quiere ni su mamá, ni sus parientes"

Rosa María Palacios criticó la baja aprobación que tiene el Congreso de la República, pues según la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, tan solo el 2% de peruanos están de acuerdo con la gestión parlamentaria.

"El Congreso tiene 2% de aprobación la más baja desde que se instaló 2% de aprobación, de nuevo si el margen de error es 2.5, o sea no los quiere pero ni su mamá ni sus parientes los aprueban. Claro cómo los van a aprobar con las barbaridades que hacen, eso no lo arregla una campaña publicitaria, eso no lo arregla una campaña electoral, eso no lo arregla nada. El repudio popular a este Congreso y a los partidos que están en ese Congreso es gigantesco, ¿por qué? Porque han creído que pueden hacer lo que les da la gana y cada 5 años pasan recogen votos", sostuvo.

Gobierno de Boluarte pretende imponer una 'franja informativa' en medios de comunicación

Palacios, se refirió a la propuesta del ministro de Justicia de Dina Boluarte, Eduardo Arana, quien anunció este domingo 30, durante una actividad oficial del Gobierno, cuales serían las acciones de su cartera en la lucha contra la criminalidad y dijo que propondrá un proyecto de ley que forzará a los medios de comunicación a transmitir las actividades que se realicen en los estados de emergencia como parte de una "franja informativa".

Una franja hecha a la medida de la señora presidenta, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ha puesto un comunicado ayer y creo que el punto final es el más claro de todos, esto es el camino que toman que transitan los gobiernos autoritarios. Si el gobierno quiere promover su campaña en canal 7, Radio Nacional o El Peruano, que la promueva si quiere contratar publicidad pagada, pero lo que no quiere el Gobierno es pagar por publicidad. Lo que es publicidad quiere pasarlo por noticia, eso está prohibido en la ley tú no puedes pasar un publirreportaje como si fuera noticia, por si acaso señores del Gobierno lean la ley de represión de competencia desleal artículo 17", mencionó la abogada.