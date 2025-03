Jaime Chincha sobre congresistas que pidieron licencia para no votar censura contra Santiváñez: "Eso hacía Montesinos en los 90's"

Jaime Chincha, en la reciente edición de su programa 'Del hecho al dicho', criticó que varios congresistas hayan solicitado licencia para no presentarse en el debate de la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. El periodista comparó este hecho a lo que se realizaba durante los años 90.

Entre los congresistas más criticados debido a su ausencia por Chincha, Patricia Chirinos fue quien más observación tuvo por parte del periodista, ya que, días previos al debate, solicitaba por medio de publicaciones en X (antes Twitter), que se actúe de forma rápida contra la delincuencia, para luego no presentarse en el Pleno.

"Patricia Chirinos que tanto pedía en Twitter, desaparece. Eso hacía Montesinos con algunos congresistas en los 90", señaló.

Sobre la censura contra Santiváñez

Chincha también se expresó, con cierto alivio, que la censura contra Santiváñez haya sido aprobada en el Congreso, ya que, para él, el escenario de ausencias de congresistas y la incertidumbre entre las bancadas que se mostraban reacias a indicar si votaban a favor o en contra.

"Han hecho todo lo posible por evitar lo inevitable. Y debo decir, yo pensaba que no lo iban a censurar. Me mantuve reacio y que bueno que me haya equivocado porque esto implica un cambio", precisó.

Jaime Chincha también se dirigió a la presidenta Dina Boluarte, cuestionando si la mandataria puede entender la magnitud del cambio que hay detrás de la decisión tomada en el hemiciclo. "Esto implica un cambio, ¿la presidenta entenderá la magnitud del cambio?, ¿la presidenta entenderá lo que está queriendo decirle el Congreso a través de la gente?", indicó

El periodista también resaltó y dejó entrever que los parlamentarios han tomado una postura a favor de la población de forma "fingida", ya que se encuentra próximo los inicios de las campañas electorales. "Lo que ha hecho el Congreso, que ya está en campaña, es sintonizar fingidamente con la gente", aclaró.