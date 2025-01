Juan José Santiváñez asumió el titularato de la cartera del Interior el pasado 16 de mayo del 2024. El abogado asumió el cargo en medio de la renuncia de Walter Ortiz Acosta, quien solo estuvo 46 días tutelando el Ministerio del Interior. Desde entonces, Santiváñez se ha vuelto una de las figuras más mediáticas y controversiales del Gobierno de Dina Boluarte. Como ministro del Interior, su labor ha demandado la protección interna del país, tareas que han sido puestas en duda por la ciudadanía ante los registros negativos alcanzados en materia de seguridad ciudadana.

Sumado a ello, su protagonismo en distintos escándalos de Gobierno, como su vinculación a través de audios con el capitan PNP Junior Izquierdo 'Culebra' en un presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón en el marco del caso Cofre, o su participación activa firmando el decreto que dio el paso al retiro forzado a los Coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano, quienes fueron partícipes del allanamiento a la casa de Dina Boluarte, han llevado a que la prensa constantemente fiscalice la labor del ministro.

El panorama de inseguridad, alimentado por actos delincuenciales violentos diarios, ha generado que la situación del titular de la cartera del interior sea vista de manera cada vez más endeble. Las críticas hacia su labor política y técnica han venido de distintos sectores que piden su salida. En sintonía, el politólogo Jhimer Monzón opina que Santiváñez ha cumplido con los suficientes deméritos para salir del cargo.

"En un ministerio ya golpeado por diversos escándalos policiales y un aumento vertiginoso de la delincuencia, Santivañez no ha logrado enfrentar los retos asumidos al momento de su juramentación. La población se siente cada vez más vulnerable, y la pequeña empresa permanece estancada debido a las extorsiones, como lo evidencian los datos emitidos por el Observatorio de Delito y Criminalidad: en los primeros 21 días del año, 123 peruanos han fallecido en ataques con armas de fuego, además del ataque con explosivos a la sede de la Fiscalía en Trujillo. No percibo que el ministro posea las cualidades necesarias para revertir esta situación. Lamentablemente, el Perú no puede esperar más. Es momento de que dé un paso al costado", declaró el politólogo

No obstante, el meollo de la presente nota no es repasar las críticas realizadas a Santiváñez, sino analizar las respuestas hechas por el equipo de comunicaciones del ministro. En La República, detectamos que desde septiembre del 2024, la cuenta oficial de X (antes Twitter) del ministerio del Interior comenzó a hacer uso del formato fact-checking para desmeritar el trabajo periodístico ejercido con afán de revelar datos no cómodos para la administración de Santiváñez. Según nuestros reportes, el equipo de comunicación del ministerio habría publicado contenido desacreditando investigaciones periodísticas en al menos diez ocasiones.

El uso de los recursos comunicacionales del Estado para hacer valer una narrativa favorable a cierto sector político no es una práctica poco común. Monzón opinó que lo realizado por Santiváñez reafirma su posición como operador político antes que como gestor.

"La defensa de sus labores como ministro es un derecho que no se le puede negar; sin embargo, parece que esa ha sido la única tarea en la que Santivañez se ha enfocado. El discurso negacionista empleado en sus redes busca minimizar o deslegitimar las acusaciones en su contra. Estas publicaciones no solo pretenden informar, sino que se utilizan principalmente como una herramienta para moldear los hechos sociales según sus intereses políticos. Debemos recordar que el principal objetivo del ministro del Interior es garantizar un ambiente de seguridad y paz para la ciudadanía, no establecer una estrategia comunicacional destinada a defender al gobierno", sentenció el académico.

A continuación, detallamos la manipulación narrativa ejercida por el ministerio del Interior desde sus cuentas oficiales.

Las 10 veces que el ministro del Interior mintió a través de sus redes sociales

Como se mencionó anteriormente, la cuenta institucional del Ministerio del Interior ha mostrado un mal uso del fact-checking en relación a las publicación asociadas con un trabajo de fiscalización y crítica hacia la labor del ministro Juan José Santivañez. La primera nota observada bajo este patrón fue una publicada para este medio con autoría de la periodista Alejandra López bajo el titular "Jefe de gabinete de asesores de Juan José Santivañez renunció a su cargo en el Ministerio del Interior"

La nota intenta desvalorizar las fuentes del periodista. El posteo realizado por el Ministerio del Interior busca restar confiabilidad a la fuente de La República respecto a una suposición -que se aclara en la nota- sobre la renuncia del exjefe de gabinete de asesores de Santiváñez, señalando que se dio por "motivos personales". No es una "noticia tendenciosa" como se da a entender en la publicación en X, pues el hecho es fáctico y el agregado de la consulta por la periodista a personas cercanas al círculo de asesores de Santiváñez, aplica a la función del profesional, amparado en los principios de libertad de expresión

Izquierda: Acusación de fake news de parte del Mininter | Derecha: Extracto del texto publicado. Nótese como se hace referencia a fuentes cercanas al medio.

Este comportamiento se replicaría luego de que la cuenta oficial de X del programa 'Punto final' de Latina Televisión, publicara la demanda de amparo presentada por Juan Jose Santiváñez en el marco del caso Waykis en la sombra. Ante ello, el equipo de comunicaciones del ministerio afirmaría que " que la demanda de amparo interpuesta por el ministro Santiváñez es contra Junior Izquierdo a razón de la utilización de audios y videos para iniciar un proceso de presunto abuso de autoridad".

Esto no se condice con la realidad, ya que el equipo del programa si señala la demanda interpuesta contra Junior Izquierdo por el caso Waykis en las sombras, pero se enfoca más en la acusación que realiza Santiváñez contra el equipo especial de la Eficcop. La cuenta de X del Ministerio del Interior realizó así una conclusión parcial a favor del ministro Santivañez, vulnerando la credibilidad de las herramientas de verificación.

Izquierda: acusación del Mininter de Fake News | Derecha: Demanda de Amparo presentada por Santivañez contra Junior Izquierdo y el Eficcop | Fuente: Punto Final

Para fines de octubre, la cuenta oficial del ministerio del Interior volvería a hacer mal uso de esta herramienta. Esta vez con una publicación de el diario El Comercio, que afirmaba como no se pagaron las recompensas atribuidas. En respuesta a la publicación, el Mininter aseguró que "en 2024 se pagó más de S/ 1.8 millones referidos a 76 expedientes del Programa de Recompensas". Sin embargo, el medio increpado señaló que el propio ministerio otorgó dicha información gracias a la ley de transparencia. Inclusive, buscaron una entrevista por medio de una solicitud formal, pero no obtuvieron respuesta.

Izquierda: acusación de fake news de parte del Mininter | Derecha: aclaración de El Comercio, donde señalan que el pedido fue realizado por Ley de Transparencia y brindado por el propio Mininter. | Fuente: El Comercio.

En noviembre, el ministerio del Interior volvería a atacar a La República. En un comunicado, las cuentas oficiales calificaron la nota titulada "Ministro Juan Santiváñez sobre asesinato a chofer de 'El Rápido': "¿Qué quieres que haga la PNP?"" como falsa. Este hecho también constituye una desacreditación, debido a que lo que se cita en la nota de La República, es factico. El ministro Santivañez comentó sobre la presunta dificultad que tuvó la comisaria a cargo del caso al momento de llamar al denunciante para que dé sus descargos, señalando que este no acudió. Finalizó justificando a la PNP con la frase "Frente a esto, ¿qué hace la policía?".

El 28 de noviembre de 2024, la periodista Fiorella Azaña realizó una nota donde se analizó el número de asesinatos cometidos en el marco de la ola criminal de aquel año entrevistando al ingeniero Juan Carbajal, quien realizó una observación alarmante sobre el aumento de los homicidios en base a los datos del Sinadef.

En la fecha en que se publicó dicha nota, las cifras de fallecidos por homicidio en el Perú desde enero hasta noviembre de 2024, se hallaba en 1.817; sin embargo, para el 2 de diciembre de dicho año, el ingeniero Juan Carbajal publicó que la cifra ascendió hasta 1.830, como lo constató en su cuenta oficial de X.

Ese mismo 2 de diciembre, el portal del Mininter realizó un posteo donde supuestamente desacredita a La República por la cifra citada. Sin embargo, se contempla un uso perjudicial de las herramientas de verificación de datos al señalar que una nota pasada con datos anteriores es falsa solo porque citó datos de aquel momento, es decir, del 28 de noviembre.

Sobre el incremento del 30% de los homicidios que destaca la nota, se basa en la predicción del analista de datos Juan Carbajal, quien alertó que si los homicidios llegasen a 2.000 en el 2024, se habría superado el récord del 2023.

Por ello, realizamos una consulta al portal web del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y consultamos la cifra oficial de homicidios con el que cerró el año. Descubrimos que, en efecto, el 2024 cerró sus cifras fallecidos por este tipo de crimen con 2.040 personas asesinadas, más de lo esperado por el ingeniero, llegando oficialmente a un aproximado del 36.45% en el aumento de los homicidios.

Izquierda: acusación de fake news de parte del Mininter | Derecha: estadísticas finales del Sinadef que confirman la información proyectada | Fuente: Sinadef

¿Y la verificación de datos?

Nuevamente contra La República, la cuenta oficial aseguró que "las ampliaciones de vacantes no se realizaron para beneficiar a determinados efectivos policiales", asegurando también que dicha prerrogativa es unicamente de la Policia Nacional del Perú. La nota realizada por la periodista Doris Aguirre señala que se consultó con una fuente cercana sobre la ampliación de vacantes, quien respondió señalando que existe intromisión política por parte del ministro Santiváñez para ascender a los efectivos PNP Carlos Cárdenas y Alberto Cueva, ambos involucrados en el caso Cofre. De esta manera, el Ministerio del Interior descalifica esta nota en base de la función de la PNP sin responder a la consulta hecha por la periodista. En lo que es, nuevamente, una forma de intentar desacreditar el trabajo periodístico vulnerando la protección de fuentes.

Izquierda: acusación de fake news de parte del Mininter | Derecha: extractos de la nota donde se puede ver que la periodista Doris Aguirre consultó información con fuentes cercanas al caso

Ese mismo día, la cuenta del ministerio del Interior calificó de "falsa" la portada de Perú 21 relacionada con la lucha antidrogas en el país, asegurando que la lucha antidrogas no se encontraba decaída gracias a la gestión del actual ministro Santiváñez. La nota de la unidad de investigación del diario Perú 21 describe el fin de la financiación del Reino Unido al grupo antidrogas Getaa por no cumplir las metas prometidas y por los casos de corrupción dentro de la organización. En ninguna parte del artículo se describe que el gobierno habría disminuido sus acciones contra la lucha antidrogas y mucho menos se menciona algún monto de estupefacientes retenido.

Cabe mencionar que tiempo despues el ministro Santivañez, en conferencia de prensa, aseguró que esto era falso: "No solamente las relaciones con el embajador Gavin Cook de Gran Bretaña son de las mejores. Sino que es absolutamente falso que Gran Bretaña le haya quitado el apoyo a la Dirandro". Una carta dirigida hacia el medio cuestionado por Santiváñez desmiente lo dicho por el titular de la cartera del Interior.

Izquierda: acusación de fake news por parte del Mininter | Derecha: Carta de Andrew Bonsey, director regional de las operaciones internacionales del Ministerio del Interior del Reino Unido en América Latina para Perú 21 | Fuente: Perú 21

En esa misma línea, buscamos información respecto a las 139 toneladas incautadas y hallamos que tal récord de incautación inicia desde el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) hasta el actual mandato de Dina Boluarte (2022-2024), y no desde el inicio de la gestión de Juan José Santiváñez el 17 de abril de 2024.

El 31 de diciembre del 2024, la cuenta oficial del Mininter volvió a calificar una portada del diario Perú 21 de falsa. Esta portada hacía referencia al envío del policia Ronal Nuñez, involucrado en el caso de la fallecida joven Sheyla Cóndor, a Chile como agregado policial. Nota publicada por Perú 21 se refiere a la autorización del ministro Santiváñez más no a una injerencia política como acusa el verificador del organismo.

Realizamos una búsqueda inversa sobre el caso en los archivos del gobierno utilizando palabras clave como "resolución + ministerial + Santiváñez + 2025 + PNP" y hallamos el documento 1885-2024-IN, que trata de la asignación de cargos oficiales superiores de la PNP a otros servicios con costo o no para el estado. En la lista firmada por el ministro Santiváñez descubrimos, en efecto, que el comandante PNP Ronal Nuñez se encuentra con la asignación de agregado policial a Chile.

Si bien se trata de la autorización por un alto cargo público del Estado para una ejecución de nuevas asignaciones en la PNP, tomar este tipo de decisiones en un contexto delicado como un feminicidio, crea graves sospechas sobre las autoridades. En este tenor, el medio LP Pasión por el Derecho realizó una composición audiovisual donde se muestran las declaraciones de Santiváñez en los años 2019 y 2024 sobre su perspectiva de las asignaciones policiales. En ambas partes resalta la contradicción del mandatario actual del Interior, al indicar, en el 2019, que todo ministro tiene intromisión política en la asignación de cargos; mientras que en el 2024, es todo lo contrario.

Izquierda: acusación de fake news por parte del Mininter | Derecha: extractos del documento donde se puede ver la firma de Santiváñez autorizando la asignación policial de Ronal Nuñez a Chile

Apenas empezado el 2025, este comportamiento ha sumado dos nuevos episodios hasta el cierre de esta nota. El primero ocurrió nuevamente contra una nota del diario Perú 21, en la que se informa como familiares de la fallecida Sheyla Condor solicitaron a la Fiscalia de la Nación impedir la salida del país a policia investigado. Ante esto, la cuenta oficial solo atina a mencionar la "nulidad de la designación del comandante PNP Ronald Núñez Díaz como agregado policial en Chile".

En este caso, observamos un mal manejo de las calificaciones de las noticias desde un organismo público. La nota de Perú 21 expone el pedido de la madre de Sheyla Condor para retener al policía Ronald Núñez Díaz, quien no habría recibido la denuncia de la madre en la comisaria de Santa Luzmila y, que por lo tanto, habría generado retrasos en la investigación sobre el feminicidio de su hija de manera colateral. Este efectivo, en medio de las investigaciones del asesinato, iba a ser enviado a Chile como agregado policial. No obstante, el 2 de enero de 2025, el Mininter dejo sin efecto este pedido, por lo que el oficial no pudo viajar. La nota en ningún momento expone un detalle que busca contradecir lo afirmado en la cuenta de X del Mininter.

El pedido de la madre por el medio Perú 21 se publicó a las 6:00 p. m., mientras que la supuesta verificación se lanzó a redes a las 7.37 p. m., es decir, una hora y media después. Esto puede reflejar una mala intención por parte del Mininter para desacreditar a los medios de comunicación sin importar el contexto, como el caso de Sheyla Condor, un feminicidio delicado que hasta el momento carga con muchos elementos de sospechas graves en la PNP.

Izquierda: acusación de fakenews del Mininter | Derecha: extracto de la nota. Nunca se desafirma lo dicho por el Mininter. El formato de publicación aplicado por el Ministerio del Interior desacredita la nota | Fuente: Perú 21

El segundo caso de este año se dio contra una nota de este medio. Por intermedio de nuestro portal web, se informó que el ministro había desmerecido las cifras del Sinadef. Algo que las cuentas institucionales del Mininter negaron, calificando de falsa la nota publicada. La nota de La República realizada por la periodista Pamela Arroyo bajo el titular "Ministro Santiváñez niega que los homicidios hayan aumentando en el 2024, pese a cifras del Sinadef" cita las palabras del ministro del interior, Juan José Santiváñez, quien en reiteradas ocasiones intentó silenciar las repreguntas del periodista Omar Mariluz.

"La nota de Correo no te habla del porcentaje variable que has tenido en requisitoria de capturados, detenidos, de bandas criminales capturadas. Tampoco te habla, ojo, es que escucha pues, escucha", arguye Santiváñez, para luego acusar "¿quién te dice que el Sinadef, sus cifras, son reales?", afirmó entonces el ministro.

Además, el titular de la cartera del Interior señaló que del 23% de los datos analizados del Sinadef por el Mininter, 56 homicidios no se hallaron en las estadísticas de la Sidpol. Dato que luego se contradecirá tiempo después asegurando ante Tv Perú que existen "10 muertos fantasmas", resaltando nuevamente que los datos de la Sinadef "están manipulados".

A partir de la revisión: pudimos analizar un patron comprobable en el uso del fact-checking por parte de la institución en cuestión. Analizamos las verificaciones realizadas por el Mininter que intentan "desmentir" a distintos medios de comunicación, y hallamos un comportamiento repetitivo que muestra dos hipótesis sobre equipo encargado de esta labor: o no tienen una comprensión de los textos a tratar o solo se basan en el titular de la nota.

Desde este medio, nos comunicamos con Adriana Rodriguez, directora general de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional para solicitar sus descargos sobre el informe realizado. No obstante, al cierre de esta nota, no recibimos respuesta departe de Rodriguez.