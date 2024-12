RMP sobre firmas diferentes de Dina Boluarte: “Es la de una mano temblorosa tras una operación”

Rosa María Palacios comentó, durante su programa Sin Guion, acerca de las firmas diferentes de Dina Boluarte en actas del Consejo de Ministros en julio del 2023, lapso en el que se presume que se sometió a una intervención estética. Al respecto, la abogada y líder de opinión consideró que se trata de la firma de una persona en un proceso post operatorio.

"Han comenzando a mirar las firmas y, en efecto, no son iguales. Nadie firme igual dos veces. Eso está clarísimo, pero la verdad es que esta es una firma temblorosa. La caligrafía difiere mucho en pocos días. Lo que puede ser el efecto de la anestesia, el efecto de una mano temblorosa que ha estado en cama varios días adolorida", indicó Palacios.

En ese sentido, la abogada consideró que, se trate o no de una firma falsificada, la mandataria debería comunicar esta situación ante la ciudadanía. "Sea como sea la presidenta debe una explicación al país que hasta ahora no da. Si la firma es falsificada ahí está metida en un lío gravísimo. No solo por falsificación de documento, sino por usurpación de funciones. Si es su firma, solo que le temblaba un poquito la mano y estaba mareadita, seria bueno que de, ya a estas alturas, una explicación al país. Encerrarse en el Palacio de Gobierno, leer discursos que le preparan, no va a resolver su problema. Si sigue así, tarde o temprano va a terminar entre rejas", agregó.

Las firmas a las que hace referencia Palacios fueron reveladas en el dominical Cuarto Poder, en el cual se presentaron actas del Consejo de Ministros que datan del 5 y 7 de julio del año pasado, que se realizaron de forma remota y se encuentran bajo investigación, evidencian que la presidenta Dina Boluarte firmó de manera diferente el documento que declaró el estado de emergencia en varios distritos de Moquegua debido a la actividad del volcán Ubinas.

El otro documento en cuestión es el decreto del 7 de julio, que dio el permiso de viaje a Juan Carlos Mathews, ministro de Comercio, a Nueva Zelanda. Esto fue firmado cuando la mandataria se encontraba en su proceso de recuperación postoperatorio, ya que entre el 28 de junio y 10 de julio del 2023, la jefa de la Nación, se ausentó porque fue sometida a una rinoplastia que no fue informada oportunamente al Congreso.

Dina Boluarte: ¿podría enfrentar hasta 10 años de prisión?

Al respecto, el abogado penalista y profesor de Derecho Penal, César Nakazaki, aseguró que la autenticidad de los actos presidenciales firmados por la presidenta será parte de la investigación abierta por la Fiscalía de la Nación.

"Se ha iniciado una investigación preliminar para determinar si la presidenta estuvo incapacitada para ejercer sus funciones debido al procedimiento médico-quirúrgico al que fue sometida. Durante ese periodo, se realizaron varios actos presidenciales que justificarían su capacidad para ejercer el cargo. Por lo tanto, es necesario evaluar si esos documentos son auténticos o no", señaló Nakazaki.

El penalista destacó que solo un perito, como un grafoanalista o grafólogo, puede esclarecer dudas sobre la autenticidad de las firmas. "Este será uno de los temas investigados en las diligencias preliminares abiertas por la Fiscalía de la Nación", afirmó.