María del Carmen Alva ratifica postura para que “se vayan todos”: “Sabemos que no hay votos para vacancia”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ratificó su propuesta de que “se vayan todos” con el objetivo de salir de la crisis política que afronta el país. La titular de la Mesa Directiva dijo que no existe problema con tal de que salga el presidente de la República, Pedro Castillo, de Palacio de Gobierno, pues—según ella—no cuentan con los 87 votos para la vacancia.

“ Estamos en una coyuntura política muy difícil, entrampados. Sabemos que no hay 87 votos para una vacancia. El país está paralizado, así que creo que tenemos que ver una salida política y cómo podemos salir de este problema que la población lo pide (que se vayan todos) (sic)”, enfatizó Alva Prieto, quien sostuvo—en declaraciones para Trome— que el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones también es una posibilidad para brindar estabilidad al país.

“ La salida constitucional siempre está, la vacancia. No sabemos si en algún momento los vamos a tener porque la coyuntura aquí cambia muy rápido. Otra salida es, efectivamente, un adelanto de elecciones para recortar los mandatos, pero, claro, previo acuerdo político y una previa reforma constitucional ”, expuso.

Por otro lado, Alva no dudó en justificar el rechazo que siente la ciudadanía al Congreso de la República, el cual está plasmado en la últimas encuestas de IEP e Ipsos Perú. En esa reflexión consideró que el Legislativo siempre ha tenido una baja desaprobación.

“Hay un gran hartazgo en general de los políticos y este hartazgo del Poder Ejecutivo se refleja al final tanto en el Congreso como en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, el Congreso nunca ha sido popular en ninguna parte del mundo. Siempre ha tenido una baja desaprobación”, mencionó.

Críticas

La acciopopulista, durante la entrevista, también criticó que el presidente Pedro Castillo no consolide, en nueve meses de gestión, personal idóneo en los ministerios. En ese sentido, manifestó que existe una falta de capacidad para gobernar.

“Una gestión de nueve meses, 51 ministros, demasiados cambios, gabinete con gente no idónea, no solo gabinetes, sino en general los funcionarios que está contratando, no es gente con experiencia ni que pueda trabajar por el país. Es un desgobierno para mí y ha demostrado una absoluta falta de capacidad para gobernar”, explicó.

Asimismo, la presidenta del Congreso cuestionó que el Poder Ejecutivo promueva instaurar una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución al dejar entrever que se buscaría una reelección.

“No me cabe la menor duda de que ellos quieren cambiar la Constitución como a ellos les gustaría que sea. Vemos lo que está pasando en el país vecino y el objetivo es la reelección y que pueda quedarse unos cinco años más”, precisó.