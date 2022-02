Ministro Condori se publicitaba en Chanchamayo con especialidades con las que no cuenta

El flamante ministro de Salud, Hernán Condori, se publicitaba en Perené, distrito de la provincia de Chanchamayo, en la región de Junín, como un especialista en salud con múltiples estudios académicos y especialidades como pediatría, ginecología, partos y ecografías, según revela un informe ecográfico ginecológico al que tuvo acceso el programa Cuarto poder. Este lleva la firma del titular del Minsa, quien no acredita estos estudios en la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Al respecto, su esposa Nancy Álvarez, obstetra que trabajaba en el mismo consultorio que el actual ministro, reconoció que Condori es sólo médico general, pero confirmó que atendía todas las especialidades: “Como médico general atiende todas las ramas de la medicina. Ve niños, ve ancianos, ve también la parte preventiva, ve gestantes, es un médico general, son sus funciones atender a toda la población. Las especialidades son otra cosa”, declaró al dominical.

Entre otros laureles que presumía Hernán Condori, estaba el de contar con una maestría en salud pública y estudios de posgrado en ecografía, pero, según la Sunedu, este solo registra el grado de médico cirujano, sin ningún posgrado. El Colegio Médico confirmó que tampoco figuran en sus archivos otros grados académicos del reemplazante de Hernando Cevallos.

“En los registros del Colegio Médico figura solamente como médico cirujano. No figura con otra especialidad, seguramente porque no lo tiene. Las maestrías y los títulos, tienen que estar registradas en Sunedu”, explica Milagros Sánchez, presidenta del Comité de lucha contra el ejercicio ilegal de la medicina.

Centro médico de Condori con serios problemas de funcionamiento

Cuarto poder también informó sobre los serios problemas de funcionamiento que tiene el centro “Médico de Familia” inaugurado en el 2014 por Hernán Condori, cuando se desempeñaba en el cargo como director de la Red de Salud de Chanchamayo, junto a Vladimir Cerrón, entonces Gobernador Regional de Junín. Este tiene serios problemas de infraestructura y a duras penas funciona.

“No, no me sirve (el centro). Las cosas que yo quiero no están. Si me quiero ir al doctor, no está pues. Desde que lo han terminado de construir habrá funcionado, exagerando, 15 días. De ahí lo cerraron. De ahí lo han cerrado hasta el año pasado en el mes de noviembre y han abierto el módulo hasta ahorita”, explica Milagros Medina, quien vive hace 30 años en el asentamiento humano Nueva Esperanza. Otra ciudadana entrevista por el medio informó que no hay doctores en el centro, solo enfermeras y, como máximo, funciona tres veces por semana.

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que este lunes o martes van a pedirle al Congreso de la República que determinen la fecha en la que podrá acudir el gabinete al Parlamento para solicitar el voto de confianza. Esto, a pesar de que diversas bancadas adelantaron que la presencia de Henán Condori en el Ministerio de Salud dificulta un voto positivo de cara a la entrega del voto de investidura.