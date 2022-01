Bruno Pacheco: revelan que Grupo 5 tocó en fiesta por cumpleaños de su hija en Cieneguilla

El 6 de noviembre del 2021 la hija del el ex secretario de Palacio Bruno Pacheco fue agasajada por su cumpleaños en una lujosa casa en Cieneguilla y con la animación del Grupo 5. El costo total aproximado de la reunión fue de 99 500 soles, según reveló Cuarto Poder. No obstante, Pacheco aseguró casi un mes más tarde ante la comisión de Fiscalización y Contraloría, que no era una persona solvente.

“Con todo cariño les voy a decir que soy una persona del pueblo, soy un profesor, no tengo propiedades, no tengo carros, vivo en una casa familiar como cualquier profesor, toda la vida he vivido de un sueldo de profesor”, dijo ante el grupo parlamentario de trabajo el 12 de enero del 2021.

Bruno Pacheco fue citado por la mencionada comisión debido a que la Fiscalía encontró 20 mil dólares en su despacho, el 19 de noviembre, tras un allanamiento en el marco de la investigación que se le sigue por las presiones que ejerció sobre el superintendente de la Sunat, Luis Vera.

La respuesta que él brindó sobre la procedencia de ese dinero, fue que provenía de dos fondos: la mitad era de la venta del terreno que sus padres le dejaron de herencia, y la otra mitad préstamo de sus ocho hermanos para afrontar sus problemas legales.

El cuestionamiento se da porque 13 días antes de que afirmara ante los miembros del Fiscalización del Congreso que era una persona “del pueblo” y que siempre había tenido sueldo “de profesor”, era celebrado un evento en honor a su hija con gastos bastante altos.

De esta manera, la investigación detalla que por el grupo musical Grupo 5 se gastó unos S/. 50.000, para el traslado del grupo musical a Cieneguilla S/12.000, los alquileres de equipos de sonido unos S/ 25.000, traslado de invitados fueron S/ 1.000, el alquiler de la casa S/ 6.500 y otros gastos S/5.000. En total para la fiesta privada de la hija de Bruno Pacheco se gastó S/ 99.500.