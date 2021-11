Caso Cócteles: PJ desestima pedido de Fuerza Popular para incluir nuevos elementos de convicción

El último viernes 5 de noviembre, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió declarar improcedente el pedido de la defensa del partido Fuerza Popular, el cual planteó no incluir nuevos elementos de convicción y documentación probatoria en la carpeta fiscal del caso Cócteles.

Al respecto, la defensa del partido fujimorista sostuvo que no se les notificó debidamente sobre algunos elementos de convicción, en el dispositivo de almacenamiento (USB) entregado por el Ministerio Público y que, por lo tanto, esa documentación no debe integrarse en la carpeta fiscal. Por el contrario, la Fiscalía argumentó que un pedido de nulidad similar a esta ya había sido resuelto y que además el presente pedido no tiene justificación jurídica .

Luego de casi dos horas de audiencia, el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday decidió desestimar la solicitud presentada por la defensa legal de Fuerza Popular.

PUEDES VER Congreso pagará viáticos a parlamentario de Fuerza Popular que viajó por invitación de VOX

“Sustentándose en cuestiones ya debatidas es que debe desestimarse el pedido. Respecto al planteamiento de que se ha adjuntado elementos de convicción adicionales, en su momento se emitirá una resolución. (…). Por lo que habiéndose, en parte, convalidado y saneado por parte de esta judicatura, se declara improcedente la nulidad planteada por el señor abogado del partido político Fuerza Popular”, sentenció el juez de la sala en la audiencia transmitida en Justicia TV.

Asimismo, pidió al fiscal José Domingo Pérez que entregue antes del 11 de noviembre los elementos de convicción documentados para todos los involucrados en el caso. Cabe mencionar que la sesión se realizó en el marco de control de requerimiento mixto (acusatorio y de sobreseimiento).

Caso Cócteles

La lidereza del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, junto con su organización política, es acusada por el presunto delito de lavado de activos al haber presuntamente financiado las campañas presidenciales del 2011 y 2016 con dinero que tendría procedencia ilícita.

En el 2016, Fuerza Popular organizó seis actividades de recaudación en la modalidad de cócteles. En estos eventos, según reportó el mismo partido fujimorista, se recolectó 4 millones 606 mil 218 soles. Sin embargo, tiempo después no logró sustentar el monto.

De acuerdo al Ministerio Público, en especial al fiscal José Domingo Pérez, que investiga a Fuerza Popular en el marco del caso Lava Jato, Keiko Fujimori sería la cabeza de una presunta organización criminal.

Según la Fiscalía, Fuerza Popular, con el conocimiento de Keiko Fujimori, fraguó el ingreso de varios millones de soles provenientes de capital privado, para blanquear los aportes con la técnica del “pitufeo” , tal como el partido fujimorista lo identificó.

Así, con la identidad de varios presuntos aportantes fantasma, Fuerza Popular habría logrado darle licitud al dinero que habría recibido de algunas empresas.